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Алекс Перейра готов провести бой с Джоном Джонсом

Алекс Перейра готов провести бой с Джоном Джонсом
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра готов провести бой с легендарным бойцом ММА Джоном Джонсом.

«Мы оба профессионалы. Ничего не имею против Джона, у меня к нему только уважение. Мы оба пытаемся чего-то добиться. Мне кажется, что нам удалось бы дать фанатам увлекательный бой. Если это всё-таки произойдёт, то это будет фантастически.

У нас есть фанаты, которые желают этого. У нас есть спортсмены, которые желают этого. У нас есть организация, где это можно организовать. Да, в дивизионе есть и другие спортсмены, которым нужно двигаться дальше, поэтому нам нужно посмотреть, как лучше всего это сделать. Если UFC даст нам зелёный свет и они проявят интерес, мы сможем это осуществить.

Это была бы настоящая война. Это было бы очень зрелищное шоу для фанатов. Учитывая весь опыт и навыки, которыми обладает Джон, а также все способности, которые я развил за свою карьеру в ММА, всю подготовку, которую я проводил, и те улучшения, которые у меня есть, — это был бы великолепный чемпионский бой», — приводит слова Перейры портал Yahoo Sports.

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