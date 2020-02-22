UFC показал постер к бою Нурмагомедова и Фергюсона. Эпично и ничего лишнего

Меньше чем за два месяца до главного поединка 2020 года в «инстаграме» UFC был опубликован постер 249-го номерного турнира, который пройдёт 19 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США). На нём запечатлены главные действующие лица ивента: непобеждённый чемпион из России Хабиб Нурмагомедов и один из самых кровожадных представителей промоушена Тони Фергюсон спокойно смотрят друг другу в глаза.

Лица атлетов и стальной оттенок шрифта прекрасно передают накал, который царит вокруг принципиального противостояния. В своём проекте американские художники учли и грозную силу оппонентов, идущих на серии из 12 побед в организации, и эпохальность пятой попытки сойтись в клетке, и искреннюю неприязнь звёзд ММА к стоящему напротив противнику.



К слову, на постере также есть упоминание второго по значимости боя турнира. Перед выходом на арену Barclays Center Хабиба и Тони зрители насладятся реваншем экс-обладательниц пояса Роуз Намаюнас и Джессики Андраде.

Что интересно, новенькая афиша крайне похожа на постер UFC 242. На плакатах турнира в Абу-Даби Хабиб так же непоколебимо смотрел на временного чемпиона Дастина Порье, которого в итоге задушил в третьем раунде противостояния.

Впервые же Нурмагомедов появился на афише главного мирового ММА-промоушена в конце 2017 года. В соглавном ивенте UFC 219 Орёл размазал по настилу восьмиугольника Эдсона Барбозу. Тем доминирующим выступлением он не только увеличил и без того внушительный рекорд до цифр 25-0, но и наконец заслужил титульный шанс.

UFC 223 — самый волнительный турнир в карьере российского бойца. На кону стоит титул, идут последний дни весогонки, концентрация зашкаливает. Но судьбе этого мало — она продолжает испытывать Хабиба ещё до выхода в клетку. За неделю у будущего чемпиона дважды (!) сменился оппонент: всё тот же Фергюсон споткнулся о проклятый телевизионный кабель и порвал связки, вышедшего на замену Макса Холлоуэйя сняли с подготовки из-за невозможности уложиться в рамки лёгкой весовой.



В конце концов афишу турнира в Бруклине украсил Эл Яквинта, сумевший продержаться против тотального фаворита все пять раундов.

Наконец, пятый постер с портретом Хабиба Нурмагомедова – самое громкое и скандальное противостояние в истории ММА против Конора Макгрегора.



«Ожидание закончилось!» Создатели слогана даже представить не могли, что жажда поединка била через край не только у фанатов, но и у россиянина. После досрочной победы над ирландцем Орёл не усидел в клетке и устроил грандиозную потасовку, какой до октября 2018-го мир смешанных единоборств ещё не видел.

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Что же касается Тони, то лицо Эль-Кукуя попадало на афиши промоушена дважды. Сначала это случилось в ноябре 2016 года, когда Фергюсон на UFC Fight Night 98 в Мексике победил единогласным решением бывшего чемпиона Рафаэля дос Аньоса.

А уже осенью 2017-го представитель США возглавил турнир UFC 216, на котором Фергюсон поймал на треугольник Кевина Ли и стал временным чемпионом организации.