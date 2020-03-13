Бои для пустых трибун. Турнир UFC в Бразилии пройдёт без зрителей. LIVE!

15 марта в Бразилии состоится турнир UFC FIGHT NIGHT 170, и это будет очередное большое спортивное событие, которое не получится провести по запланированному сценарию из-за распространившейся по планете эпидемии коронавируса. Ивент лучшей лиги смешанных единоборств в мире пройдёт без зрителей. UFC пошёл на это, чтобы не приостанавливать свою деятельность. Также президент компании Дэна Уайт объявил, что в ближайшем будущем промоушен сделает всё возможное, чтобы сохранить в силе оставшиеся ивенты, которые организаторы наметили на март и апрель.
В том числе пока нет информации об отмене эпохального противостояния Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Бойцы должны разделить октагон 18 апреля на турнире UFC 249, под который была зарезервирована арена в Бруклине (Нью-Йорк, США).
Что же касается ближайшего ивента, то в главном его событии телезрители и интернет-аудитория увидят поединок местного легковеса Чарльза Оливейры с американцем Кевином Ли. Также на турнире выступят представители стран СНГ Никита Крылов, Алексей Кунченко и Марина Мороз. Первый и третья представляют Украину, а Кунченко — российский боец, бывший чемпион M-1.
13 марта
23:30 В одном из главных поединков вечера встретятся украинец, проживающий в Москве, Никита Крылов. Ему предстоит подраться с ярким проспектом Джонни Уокером.
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