Макгрегор «бьёт коронавирус», Хабиб заперся в изолированном зале. Бойцы на карантине

Коноравирус забрал у нас почти весь значимый спорт на сегодня. И то, пока что мы говорим «почти», поскольку эпохальный бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона формально ещё в силе. Но с каждым днём падают шансы провести это событие в срок (бой запланирован на 19 апреля) и на этой планете, потому нам с вами пора начинать готовить себя к самым худшим новостям от UFC.

Дата боя Хабиба и Фергюсона может измениться. Где и когда поединок: подробности. LIVE! UFC судорожно пытается спасти бой. Похоже, в США его не будет — американцы уже закрыли зал, в котором тренируется Хабиб.

Компания, впрочем, пока взяла паузу и последние пару дней заявлений не делала. Потому мы тоже можем немного перевести дух и посмотреть, чем заняты бойцы, на время оставшиеся без октагонов, рингов и залов.

Большинство крупных спортзалов США и Европы уже закрыты на карантин. Власти регионов, в которых эти залы находятся, конечно, не волнует, что где-то в них могут проходить подготовку к ещё не отменённым боям атлеты UFC. Так, в Сан-Хосе не так давно был закрыт для общего посещения зал AKA, в котором по традиции проводит сборы Хабиб Нурмагомедов.

Правда, российского чемпиона общие правила в данный момент не касаются: Орёл продолжает пахать, чтобы 19 апреля быть полностью готовым подраться с Фергюсоном в любом пригодном для этого месте. Единственное, что выдаёт не совсем стандартный формат тренировок Хабиба — маска на его лице.

Извечный соперник Хабиба Конор Макгрегор относительно недавно делился трагическими событиями из своей семьи: ирландец рассказал о смерти тёти, посетовав в том же самом посте в «инстаграме» на распространение коронавируса по планете. Многие решили, что тётушки Энн не стало из-за последствий подхваченной заразы, но Макгрегор позже исправился, отметив, что родственница скончалась по другой причине.

«Этот чёртов вирус! Бедная тётушка». Макгрегор потерял родственницу из-за коронавируса Конор оставил очень эмоциональное послание своим подписчикам в связи со смертью тёти.

Однако Конор всё же отсылает к пандемии коронавируса в своих свежих постах. В последнем он «бьёт вирус» с ноги. Похожим ударом Макгрегор в январе «порешил» Дональда Серроне. Правда, тот был на ногах, когда пропустил левый хай-кик.

Звезда бирманского бокса Дэйв Ледюк показал, как можно работать на лапах в пору всеобщего карантина.

Экс-чемпион в двух весах одновременно (в тяжёлом и полутяжёлом) Даниэль Кормье скучает на карантине. Один из способов поднять настроение для него — баскетбол. В этом Ди Си очень даже хорош.

Его извечный конкурент чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс настроен более серьёзно. Костлявый сделал эмоциональное заявление, посвящённое фанатам. В нём он желает всем быть позитивными, улыбчивыми и терпеливыми в это непростое время. «Все мы обладаем духом воина и сейчас время это показать», — уверен Джонс

В феврале Джон защитил свой титул от притязаний молодого претендента Доминика Рейеса, и сделать это ему удалось не без труда. Теперь чемпион живёт в ожидании: в скором времени организация должна была назвать нового соперника Джонса, но пандемия коронавируса сильно подвинула все планы промоутеров.

Экс-чемпион М-1 Вячеслав Василевский делится подробностями отмены своего боя на турнире GFC, а также советует всем беречь себя и сидеть дома!

А вот соперник Василевского Александр Шлеменко решил не останавливать работу во время карантина и лупит что есть сил по лапам, которые ему держит Андрей Корешков.

«Настроение — карантин». Примерно так можно описать актуальное состояние бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Доминика Круса.

«Если нас заставят изолироваться тут, в Бразилии, то, боюсь, забеременею раньше, чем планировали», — уверена Яна Куницкая, недавно объявившая о своих отношениях с экс-претендентом на пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе Тиагу Сантосом.

Незатейливо описывает своё состояние Брайан Ортега.

Алексей Олейник делится юмористическим видео на тему карантина. Видимо, тяжко даётся изоляция.