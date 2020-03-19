Нью-Йорк закрыли для Хабиба и Фергюсона. Где состоится бой: подробности. LIVE!

UFC судорожно пытается спасти бой. Похоже, в США его не будет — американцы уже закрыли зал, в котором тренируется Хабиб.

Борьба турнира UFC 249 с коронавирусом продолжается. Президент компании Дэна Уайт не оставляет попыток спасти самый долгожданный поединок в истории смешанных единоборств. Правда, с каждым днём промоутеру всё тяжелее и тяжелее: власти городов и штатов продолжают вводить новые запреты, не позволяющие проводить крупномастшабные мероприятия в условиях общемировой паники. «Чемпионат» следит за событиями вокруг схватки Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона и надеется, что она состоится.

19 марта

В UFC сделали официальное заявление по бою Нурмагомедов — Фергюсон

22:00. В UFC сделали официальное заявление по бою Нурмагомедов — Фергюсон. В UFC официально подтвердили, что поединок обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона нельзя будет провести в Бруклине (Нью-Йорк). Решение принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк.