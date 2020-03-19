Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Статьи /

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон, когда бой, где будет проходить, 2020, коронавируc LIVE

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон
«Чемпионат»
Нью-Йорк закрыли для Хабиба и Фергюсона. Где состоится бой: подробности. LIVE!
UFC судорожно пытается спасти бой. Похоже, в США его не будет — американцы уже закрыли зал, в котором тренируется Хабиб.
Бокс/ММА / UFC 0

Борьба турнира UFC 249 с коронавирусом продолжается. Президент компании Дэна Уайт не оставляет попыток спасти самый долгожданный поединок в истории смешанных единоборств. Правда, с каждым днём промоутеру всё тяжелее и тяжелее: власти городов и штатов продолжают вводить новые запреты, не позволяющие проводить крупномастшабные мероприятия в условиях общемировой паники. «Чемпионат» следит за событиями вокруг схватки Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона и надеется, что она состоится.

19 марта

В UFC сделали официальное заявление по бою Нурмагомедов — Фергюсон

22:00. В UFC сделали официальное заявление по бою Нурмагомедов — Фергюсон. В UFC официально подтвердили, что поединок обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона нельзя будет провести в Бруклине (Нью-Йорк). Решение принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк.

В UFC сделали официальное заявление по бою Нурмагомедов — Фергюсон
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020