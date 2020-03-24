Рваные «кресты», жидкость в лёгких и отказ почек. Как отменялись бои Хабиба и Фергюсона

24 марта президент UFC Дэна Уайт рассказал прессе, что место проведения боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона определено. Назвать это самое место функционер пока не решился, зато заверил, что поединок двух главных легковесов своего времени состоится в срок. Однако даже несмотря на эти заявления Уайта, пока нет ощущения, что UFC 249 в безопасности (или хотя бы его главное событие), особенно с учётом того, что Нурмагомедов уже вернулся в Россию. В связи с этим мы решили вспомнить, как отменились четыре предыдущих поединка Хабиба с Тони Фергюсоном.

TUF 22 Finale

Когда должен был состояться: 11 декабря 2015 года

В конце 2015 года Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон уже были одними из главных претендентов на чемпионский бой в категории до 70 кг. Оба на тот момент вели серии по шесть побед в UFC и между собой должны были разыграть статус самого устрашающего бойца дивизиона. При этом последнего на тот момент успеха Фергюсон добился всего за несколько месяцев до запланированной встречи с Хабибом — в июле того же 2015-го Тони лихо разобрался с одноклубником Нурмагомедова Джошем Томпсоном.

Россиянин в свою очередь поединком с Фергюсоном собирался прервать самый долгий на тот момент простой в своей карьере. С победы Орла над Рафаэлом дос Аньосом к декабрю 2015 года минуло полтора. А всё потому, что Нурмагомедов в тот самый момент погряз в ужасной череде травм, которая чуть не похоронила его карьеру.

Да, меньше пяти лет назад Нурмагомедов всерьёз задумывался о том, чтобы уйти из спорта, ведь целая серия тяжёлых повреждений не давала ему заниматься любимым делом больше двух лет. После великолепной победы над дос Аньосом, которой Хабиб впервые заявил о себе, как об одном из лучших в мире, он надолго выбыл из-за разрыва крестообразных связок колена. А накануне первой встречи с Фергюсоном российский боец сломал ребро.

«Хочу извиниться перед своими болельщиками, я сломал ребро и опять выбыл из боя. Я очень хотел вернуться, и уже не уверен, вернусь ли я вообще когда-нибудь. Спасибо большое всем моим болельщикам и спонсорам. Хвала Аллаху в любом положении», — написал тогда Нурмагомедов. В итоге Фергюсон подрался с Эдсоном Барбозой, победил и полез вверх по титульной лестнице. А Хабиб вернулся в октагон только в апреле следующего года. Ради очередной попытки устроить бой с Тони.

UFC on FOX 19

Когда должен был состояться: 16 апреля 2016 года

Долгожданное возвращение Хабиба Нурмагомедова. Больше двух лет дагестанского бойца не было в клетке, но всё это время россиянин умудрялся расти в рейтингах, поскольку последний побеждённый им соперник Рафаэл дос Аньос во времена простоя Орла успел выиграть нескольких звёзд и стать чемпионом UFC. Удивительно, но после долгого простоя Нурмагомедов вернулся к выступлениям в более солидном статусе, нежели был до травмы — и всё благодаря дос Аньосу.

Потому возвращением Хабиба сразу должен был стать претендентский или околопретендентский бой. У Фергюсона было уже семь побед в UFC кряду, так что встреча с ним с конца 2015 года не потеряла в актуальности, а наоборот — приобрела. Но за пару недель до назначенной даты стало известно, что у Тони серьёзные проблемы со здоровьем. На этот раз диагноз «жидкость в лёгких» прозвучал приговором для боя Нурмагомедова и Фергюсона, а сами бойцы сравнялись по травмам.

Хабиб всё же вернулся в октагоне 16 апреля 2016 года. Его соперником вместо Фергюсона стал никому неизвестный дебютант Даррел Хорчер, не испугавшийся выйти на коротком уведомлении против одного из самых страшных людей планеты. Нурмагомедов «добил» Хорчера во втором раунде и окончательно вернулся в UFC

UFC 209

Когда должен был состояться: 4 марта 2017 года

Перед третьей попыткой организовать схватку Нурмагомедова с Фергюсоном о ней уже говорили, как о проклятой. Но несмотря на это в UFC всё же решили вновь попытаться её устроить. После отменённой в апреле 2016-го второй встречи Хабиб и Тони провели по две победы: российский боец, как мы сказали выше, прошёл Даррела Хорчера, а в декабре 2016-го разнёс топового Майкла Джонсона; а Фергюсон, разобравшись с лёгкими, одержал победы над Лэндо Ваннатой и Рафаэлом дос Аньосом.

UFC 209: Хабиб снялся с боя, Вудли и Томпсон провели реванш Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов не сможет провести поединок с американцем Тони Фергюсоном, однако турнир UFC 209 состоится.

К весне 2017-го тогда ещё чемпион в лёгком весе Конор Макгрегор решил взять перерыв и попробовать свои силы в боксе, потому в UFC придумали устроить бой за временный титул между двумя главными преследователями ирландца — Хабибом Нурмагомедовым и Тони ФергюПослесоном. Многими этот поединок тогда воспринимался как схватка за статус неоспоримого чемпиона, ведь Макгрегора до конца того года ждать смысла не было, да и пояс ирландец забрал всего благодаря одной победе в лёгком весе (над Эдди Альваресом), в то время как Хабиб и Тони уже набили серии по восемь и девять побед соответственно.

В этот раз всё почти дошло до конца. Бойцы нормально вошли в неделю поединка, прошли сборы и уже начали сгонку веса. На этом этапе всё и пошло наперекосяк в третьей попытке. Нурмагомедов решил согнать слишком много веса и в последний момент его организм не справился. Всего за несколько часов до официальной церемонии взвешивания стало известно, что Хабиб уехал в больницу, потому что во время сгонки последних килограммов у него отказали почки. Найти Фергюсону нового соперника за пару дней в UFC не смогли, и Тони так и не вышел в октагон на UFC 209.

UFC 223

Когда должен был состояться: 7 апреля 2018 года

Последний раз на данный момент бой Нурмагомедова и Фергюсона отменили ровно два года назад. Именно после того случая президент Дэна Уайт сдался, заверив, что это противостояние было кем-то проклято, и что он больше никогда не будет пытаться его устроить снова.

И действительно тот турнир в Бруклине (ничего не напоминает?) прошёл чрезвычайно сложно для UFC. Ровно за неделю до главной схватки нью-йоркского ивента глупейшую травму получил один из хедлайнеров Тони Фергюсон (так они с Хабибом сравнялись по количеству срывов их боя). Американец споткнулся о провод на ТВ-студии, где с ним записывали интервью, в результате чего порвал крестообразные связки колена. Заменивший его чемпион из полулёгкого веса Макс Холлоуэй не сумел уложиться в 70 кг и пришлось искать замену ещё и ему. Нашли — вместо Макса на чемпионский бой (на кону схватки с Нурмагомедовым теперь стоял полновесный титул чемпиона лёгкого веса UFC) согласился выйти 11-й номер Эл Яквинта. За пару дней до ивента в Нью-Йорк прилетел одичавший Конор Макгрегор, которому срочно понадобилось отомстить за друга Артёма Лобова, и разгромил автобус с участниками UFC 223, чем чуть было не сорвал весь турнир.

Макгрегор напал на автобус с Хабибом. В Бруклине опять дичь. Видео Конор и команда закидали стульями автобус с бойцами. Ирландца уже арестовали.

В итоге Хабиб тогда подрался с Яквинтой, стал чемпионом, а после и свёл счёты с Макгрегором, «прикончив» того осенью 2018-го. Спустя год Нурмагомедов провёл вторую защиту, одолев Дастина Порье на турнире в Абу-Даби доведя свою серию побед в UFC до 12. Столько же на сегодня и у Фергюсона. После отмены схватки с Орлом в апреле позапрошлого года Тони дважды возвращался в октагон: сперва он избил Энтони Петтиса, а после не оставил шансов Дональду Серроне.

Поединок Фергюсон – Нурмагомедов сорвался в четвёртый раз. Как это возможно? Если это не затянувшаяся первоапрельская шутка, то бой проклят.

Теперь бою Нурмагомедова и Фергюсона мешает пандемия коронавируса, которая уже вынудила спортивных чиновников отменить или перенести большинство крупных событий, запланированных на начало-середину 2020 года. В UFC уже приняли решение об отмене трёх турниров, но 249-й пока что пытаются спасти. Многие критикуют Уайта за желание устроить схватку Хабиба и Тони при любом раскладе, но глядя на историю противостояния этих двоих становится понятно, почему Дэне так важно в этот раз довести историю до конца.