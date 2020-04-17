В США борец-школьник спас троих детей от похищения. Бауэру всего 16 лет. Видео

Инцидент случился в маленьком городке Лас Крусес в Нью-Мексико. Эти места и в нормальное время нельзя было назвать спокойными, а уж в кризис, который сейчас накрывает планету, исторически бандитские места становятся предельно опасными. Об одном таком случае мы хотим рассказать.

25 марта 2020 года на заправочной станции 22-летний Даниэль Арройо Бертран совершил попытку похищения троих маленьких детей. Ребятишки были в сопровождении их матери, когда бандит напал на них и попытался дотащить их до припаркованной неподалёку машины.

Что случилось?

АЗС располагается у автобусной станции, на которую и приехала женщина с детьми, в возрасте 1, 2 и 9 лет. Позднее она рассказала властям, что ожидала такси, когда незнакомый мужчина подбежал к ней, схватил двухлетнюю дочь и потребовал отдать ему остальных детей. Перед этим она заметила, как он наблюдает за ними. Вероятно, бандит из Феникса хотел удостовериться, что их никто не встречает. Ситуация случилась в 9 утра по местному времени, вокруг было не так много людей.

Женщина постаралась оказать сопротивление и начала звать на помощь. Негодяй оттолкнул её, и она упала. Отнять годовалого сына не удалось, поскольку он был привязан к спине женщины. Крики услышал сотрудник магазина, который находился неподалёку. Он попытался отбить у преступника детишек, за что подвергся довольно чувствительному избиению. Бандит несколько раз ударил его по лицу.

В какой-то момент мать с детьми сумели прорваться внутрь магазина, где и развернулись главные события того утра. Преступник заскочил следом за ними и попытался закрыть за собой двери. Свидетели отмечали агрессивное поведение и постоянные выкрики с требованием отдать ему детей. Мать с детьми в это время пытались укрыться в помещении для персонала, оставшись с бандитом в замкнутом пространстве.

Откуда пришло спасение

Хэнаан Бауэр в это время находился на другой стороне улицы, где заправлял свой грузовик. Он заметил необычное волнение у магазина и сразу понял, что что-то идёт не так. С ним был его отец, который рассказал, что Хэнаан немедленно прыгнул в грузовик и быстро перебрался на другую сторону улицы. «Я слышал звуки ударом и крики о помощи, когда мой сын вбежал в магазин, там были следы борьбы», — рассказал позднее отец нашего героя.

Хэнаан попросил отца вызвать полицию, а сам бросился в схватку с преступником, угрожавшим не только женщине с детьми, но и всем посетителям магазина. 16-летний парнишка, который за несколько дней до этого эпизода выиграл школьный чемпионат округа, бесстрашно бросился на помощь незнакомым людям. Он сумел сблизиться с преступником и сбить его с ног. После этого Хэнаан выполнил захват, обездвижив противника, и удерживал его в таком положении до приезда полиции.

Отец героя, к слову, был не слишком доволен безрассудством своего сына.

«Вы всегда будете бояться за своего ребёнка в подобной ситуации. Ведь никто не поручится за то, что у того парня нет пистолета или ножа, вы понятия не имеете, на что он способен. Особенно когда он готов на такие преступления в публичных местах. Но в то же время я уверен, что он поступил правильно».

16-летний Хэнаан Бауэр с ранних лет занимался борьбой и весьма преуспел в этом. Как мы писали выше, он был чемпионом округа и даже заявлялся на чемпионат штата. Бандит был весьма габаритным мужчиной, и ему в прямом смысле не повезло встретить на своём пути 126-килограммового спортсмена. Причём весьма неплохо подготовленного. Зато как повезло несчастной женщине и трём её ребятишкам. Хорошо то, что хорошо заканчивается.