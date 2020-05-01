Экзотическая красотка врывается в мир ММА. Она может стать новой суперзвездой

Валери блистает на фотосессиях и готовится к боям в одном из лучших клубов мира в компании экс-чемпионки UFC.

В наше время не так сложно удивить кого-то простой публикацией в Сети. У фанатов ММА есть признанные любимицы, за которыми они следят неотрывно и которые отвечают им взаимностью. Та же Пейдж Ванзант ежедневно подогревает интерес к своей персоне то откровенной фотосессией, то зажигательными танцами.

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И всё сложнее становится удивить фанатов, а фанатам всё менее интересно наблюдать даже за любимыми спортсменами. А потому новые и яркие лица как глоток свежего воздуха. За последнюю неделю стремительно набирает популярность в социальных сетях 21-летняя американская спортсменка парагвайского происхождения Валери Лореда.

Её зажигательный танец вызвал буквально фурор. Ещё больше внимания было уделено откровенному бикини. Так что же это за экзотическая красотка и какое отношение она имеет к миру ММА? Да самое непосредственное. У очаровательной Валери уже два боя в Bellator, в которых она одержала победы. Дебютный поединок, состоявшийся 16 февраля 2019 года, она выиграла нокаутом, а во второй встрече против чуть более опытной (но не особенно удачливой) Ларкин Дэш, победу ей отдали судьи.

Девушке этой было суждено стать бойцом. Ведь оба родителя занимаются тхэквондо. Более того, сама девушка рассказывает, что фактически была в этом спорте ещё до рождения. Её мама получила чёрный пояс, когда носила в Валери. «Это всё у меня в крови. Я не прожила и дня в жизни без того, чтобы не пустить в ход кулаки или ноги. Это то, кем я являюсь», — признаётся Лореда.

В 2013 году она выиграла бронзовую медаль открытого чемпионата Испании среди девушек в категории до 68 кг. В 2014 году завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Германии среди девушек в категории до 59 кг. В 2017 году Лореда завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Колумбии в категории до 67 кг. В том же году в составе сборной Парагвая участвовала в чемпионате мира по тхэквондо.

В итоге девушка добилась получения 4-го дана и приглашения в олимпийскую сборную. И всё это в весьма хрупком возрасте. Но Валери манили другие рубежи – ММА. И она проявила завидный прагматизм для своих лет (хотя наверняка в решении не обошлось без влияния родителей). Спортсменка призналась, что никогда не грезила олимпийскими медалями, а лишь создавала для себя основу, добивалась признания и видела себя на вершине.

«Я – боец. Я всегда говорила себе: «Валери, да, ты можешь быть симпатичной, ты можешь быть женственной. Но если ты не будешь выигрывать, ты будешь никем в этом спорте», — признавала Валери. Она выбрала Bellator потому, что Скотт Кокер, по её словам. Очень похож на отца Лореды. И у него тот же бойцовский бэкграунд. Девушка крайне амбициозна, талантлива и упорна в достижении своих целей.

Что же касается задач, которые она перед собой ставит, то это не просто чемпионский пояс, но и звание лучшей женщины – мастера боевых искусств. Тренируется Валери в American Top Team – одном из ведущих бойцовских клубов в индустрии подготовки элитных бойцов ММА.

Для понимания, тем, кто не в теме, под крышей этой организации тренируются такие звёзды единоборств, как Эдсон Барбоза, Йоанна Енджейчик, Йоэль Ромеро, Тайрон Вудли и наш соотечественник Алексей Олейник, который 9 мая сразится на UFC 249 с Фабрисиу Вердумом. Спарринги с Йоанной, которая буквально вчера владела чемпионским поясом UFC, не просто престижны, но и невероятно полезны.

На данный момент все турниры промоушена Bellator отложены, но, когда эта организация вернёт бойцов в октагон, искренне рекомендуем вам к просмотру поединки Валери Лореды. Девушка эта не просто очаровашка с миленьким личиком, но и серьёзный мастер боевых искусств, который ежедневно работает над повышением уровня мастерства. Возможно, перед нами реальная будущая звезда ММА.