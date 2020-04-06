Карантин без одежды. Самая сексуальная девушка в MMA устроила горячую фотосессию с мужем

Задача придумать себе приятный и полезный досуг на карантине только поначалу казалась простой. Но по прошествии пары недель стало понятно, что совсем не так просто не сойти с ума, когда ситуация в мире вынуждает каждого оставаться дома.

Семья бойцов MMA Пейдж Ванзант и Остина Вандерфорда давно известна фанатам единоборств как одна из самых приглядных и привлекательных. Девушка давно выступает в UFC и считается там одной из самых популярных атлеток. А парень — боец Bellator, где у него серия из трёх побед, а также Вандерфорд ведёт идеальный рекорд 9-0.

Хабиб и Фергюсон не подерутся 18 апреля. Гэтжи может лишить нас этого боя навсегда Тони не собирается сниматься с UFC 249. И он очень рискует: выход на замену Джастина может оставить Эль Кукуя ни с чем.

Сладкая парочка всегда вела соцсети (у них это почти общее дело) в раскованном стиле, но последняя коллекция совместных фото Ванзант и Вандерфорда — это что-то с чем-то… Всё началось с этого поста про голые тренировки в самом начале апреля.

На фото Пейдж и Остин делают упражнения с собственным весом. На сто процентов с собственным — на ребятах нет даже элементарных шортиков и футболок. С тех пор Ванзант ещё ни разу не появилась в своём «Инстаграме» в одежде.

Следующий сюжет от парочки был про готовку. И тут нужно отметить, что Пейдж-таки решила накинуть на себя фартук. Остин этого делать не стал. Потому, видимо, и испачкался весь.

Сессия на кухне продолжилась и днём позднее. Видимо, Пейдж и Остин всё приготовили и решили расслабиться винишком. Снова голые.

Похожий ракурс, но другой сюжет и фон изменился. Теперь Пейдж и Остин показывают нам свои обнажённые тела со спины, стоя на балконе в обнимку. Выглядит очень красиво и сексуально. Пуще было бы, если бы не зонтик, прикрывающий… В общем, прикрывающий.

Любовная трагедия. Дочь Мейвезера ударила девушку ножом из-за знаменитого рэпера 19-летняя Иянна устроила поножовщину в доме американского фрешмена и преступника NBA YoungBoy. Баскетбол здесь ни при чём.

А вот Ванзант и Вондерфорд снова заняты делом. Пейдж и Остин решили поухаживать за растениями возле дома. Девушка, по всей видимости, полет клумбу, а парень — поливает цветы. Из привычного: оба без одежды. Из нового: на фото с обнажённой семьёй Вондерфорд-Ванзант появился кое-кто ещё. В самом верху фотографии — третий герой сюжета.

На следующем фото молодой человек решил приодеться. Остин всё ещё выглядит по-домашнему, но теперь на нём хотя бы футболка и трусы. Пейдж — всё так же голая и вполне расслабленная. Пьёт винишко, сидит в Сети.

Драки не будет. Коронавирус забрал у нас не только бой Хабиб — Тони, но и все единоборства Однако виднеется свет в конце туннеля.

Пока что последняя фотография в коллекции Ванзант и Вондерфорда, пожалуй, самая необычная и вместе с тем горячая. Очень сложно описать происходящее на фото. Вернее, речь о двух фотографиях.

На первом фото Остин выполняет роль своеобразного панциря для своей жены: парень повис на спине Пейдж, держась ногами о плечи девушки, а руками прикрывая ей всё то, что она не может прикрыть сама.

На фото №2 — то же самое, только теперь в главной роли Вондерфорд. А ещё фотка чёрно-белая, но едва ли вообще кому-то есть до этого дела.

Пейдж Ванзант и Остин Вондерфорд подал своеобразный, но вполне положительный пример того, как ещё можно проводить время в создавшейся ситуации. Повестка новостных порталов, газет и ТВ-программ в последние недели слишком пропитана всем, что связано с карантином и пандемией коронавируса. И подобный контент хоть как-то разбавляет информационное поле приятными эмоцями.

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