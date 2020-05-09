Горячая каратистка с тайскими корнями. Очаровательная Мишель будет сражаться на UFC 249

В единственном женском бою на главном событии весны сойдутся две очаровательные девушки. Поверьте, посмотреть будет на что.

*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэйджи на UFC 249

В Джексонвилле (штат Флорида, США) 10 мая по московскому времени состоится возвращение в нашу жизнь действительно большого спорта. Самая крупная организация, проводящая турниры по смешанным единоборствам, несмотря на все препятствия, связанные с пандемией коронавируса, готовит для нас зрелище высочайшего класса. В карде UFC 249 подобралась невероятно мощная команда бойцов. Нас ожидает два боя за пояс, а также несколько поединков, в которых соберутся грозные ударники.

Посмотреть действительно будет на что, но мы хотим привести ещё один аргумент для тех, кто хотел бы получить и эстетическое удовольствие от прямой трансляции этого события. Одним из поводов включить в 03:00 по московскому время телеканал «Рен ТВ» — Мишель Уотерсон. Эта очаровательная американка с тайскими корнями не оставит равнодушным ни искушённого поклонника ММА, ни простого зрителя.

Эта яркая спортсменка родилась в Соединённых Штатах, но в детстве успела пожить и в Германии. Её мама не забывала о корнях и регулярно возила дочь в Тайланд. Именно там Мишель увлеклась национальным видом спорта – муай-тай. Хотя профильным для неё в итоге стало карате. Уотерсон выделяет среди большинства девушек-бойцов невероятное сочетание грозной физической силы, отточенной техники и невероятного женского обаяния.

Псевдоним, который Мишель выбрала для себя ещё в юности, полностью отражает суть её натуры. В мире единоборств её называют горячей каратисткой, и уже поверьте, она в полной мере оправдывает это звание. Желание постоянно развиваться и совершенствовать своё мастерство привели её в ушу, бразильскому джиу-джитсу и, собственно, вольной борьбе. В UFC она пришла уже полностью сформированным бойцом, способным решать большие задачи.

Мишель своим примером доказывает, что большие вещи могут делать даже хрупкие и милые девушки. Она предпочитает тренироваться с мужчинами, чтобы иметь максимально возможную оппозицию в спаррингах. И крайне негодует, когда кто-то относится к ней несерьёзно. Да, она может быть внешне хрупкой девушкой, но на ковре с ней приходится считаться всем.

Уотерсон занимается в одной команде с великолепной ударницей Холли Холм, которая перевернула историю женского ММА, нанеся первое поражение легендарной Ронде Роузи. Ещё один её коллега по команде и тренировочному залу – Генри Сехудо. И этого яркого парня вы тоже сможете увидеть на UFC 249, он будет защищать свой чемпионский пояс.

Свой путь в UFC Мишель начала, как и большинство бойцов, через систему The Ultimate Fighter. Это по форме реалити-шоу, в котором бойцы вместе тренируются, а затем выявляют лучших, кто сможет пробиться в большие турниры. Уотерс победила в финале. К тому моменту её статистика в ММА была 12:4. Затем была значимая победа над Пейдж Ванзант, два поражения и три трудовые победы. В последнем своём поединке в октябре 2019 года она уступила анонимным решением судей Йоанне Энджейчик.

Сокрушительный хайкик в голову от Холли Холм оборвал одну из величайших карьер в UFC После этого боя Ронда Роузи уже не оправится.

Мишель позиционирует себя как любящую мать, жену и профессионального плохиша. В 2017 году она снялась обнажённой для специального выпуска ESPN Body Issue. Свою одежду ради такого события сбросили с себя и суперзвёзды UFC Ронда Роузи и Конор МакГрегор.

В итервью ESPN The Body Magazine Issue девушка призналась, что ей нравится в сегодняшней жизни всё, в том числе псевдоним. «Я не против того, чтобы меня называли горячей. Если соперница видит во мне просто красивую девчонку, пусть продолжает недооценивать меня».

Сейчас уже ни о какой недооценке речи не идёт. Уотерсон – одна из самых опастных бойцов в своём дивизионе. Плюс, она невероятно популярна по всему миру. Сейчас о многом говорит количество подписчиков в «инстаграме». У Мишель их 1,4 миллиона. Новой соперницей Уотерсон станет Карла Эспарза. Это опытная девушка, на счету которой 10 боёв в UFC, в шести из них американка одержала победу.

подготовке к бою, который состоится через несколько часов, она держала своих поклонников в курсе практически всех событий тренировочного лагеря. И даже в отсутствие зрителей на трибунах она будет ощущать их поддержку, а фанаты по всему миру – причастность к этому невероятному событию в мире смешанных единоборств. Уверяем вас, вы не должны этого пропустить.