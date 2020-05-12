«Вы не выгоните меня с Украины». Александр Усик ответил на вызов критика из интернета

Олимпийский чемпион 2012 года и один из самых талантливых боксёров современности Александр Усик вновь оказался в центре внимания. Боец готовится к отложенному бою с опытным Дереком Чизорой, но для некоторых болельщиков спорт далеко не на первом месте. Высказывания Александра вновь вызвали недовольство некоторых украинских граждан.

После опубликованного Усиком видео, где он в шутку нокаутирует «очередного диванного эксперта», резко выступил украинский спортсмен Богдан Грицай. Мастер спорта международного класса по борьбе жёстко прошёлся по Александру и его политической позиции: «Я, Богдан Грицай, именно тот диванный эксперт, который смеётся с твоих ватных видео, малограмотных комментариев, твоих детских стишков и русского сценария, который ты так активно пытаешься продвинуть. Я именно тот, кого ты вызвал на бой, и я принимаю вызов. На бой без правил, как ты и говорил. И после этого боя ты поймёшь, что даже для профессионального боксёера бои без правил непозволительны. И будет ещё один урок. Не тебе, Александр, решать, чей Крым, и не тебе решать, что нужно говорить и писать украинцам».

Почему лучшего боксёра планеты ненавидят в своей стране. Удивительная история Усика Непокорный нрав Александра, который принёс ему большие победы, и за пределами ринга нравится далеко не всем.

Усик не полез за словом в карман и оперативно ответил: «Появился ещё один парень, нужно отдать должное. Он осмелился и записал видео, респект. Только я не для этого очень много лет вставал рано утром, недоедал, недопивал или испытывал трудности, чтобы каждому из вас давать согласие на поединок. Бои без правил – это не моя стихия, хотя в ней тоже можно попробовать, но я живу по правилам.

И я не разделяю народ, сейчас же идёт разделение. Кто-то будет болеть за одного, кто-то будет болеть за другого – и это идёт разделение внутри. Мы будем тщательно выбирать, с кем боксировать, а с кем нет. Друг мой, хотя нет, ты никакой мне не друг. Обычный гражданин. Хочешь бой – ты кинул мне вызов и бросил в меня перчатку. Я выбираю оружие: ринг, бокс. Мне не нужны бои без правил, я живу по правилам».

Состоится ли бой с Грицаем на самом деле – большой вопрос. Сейчас для Усика ключевое – поединок с Чизорой, отложенный из-за пандемии коронавируса. Возможность подраться по непонятным правилам с малоизвестным борцом вряд ли привлекает Усика, обладающего серьёзным весом в спортивном мире. Такой бой значительно важнее для Грицая, чьё имя засветилось в СМИ после «наезда» на боксёра. Если Усик будет драться с каждым несогласным с его позицией, карьерой заниматься станет просто некогда. Тем не менее исключать возможность поединка нельзя – Усик привык отвечать за свои слова, а его оппонент настроен весьма серьёзно.

Тяжело найти большего патриота Украины, чем Александр Усик. Прославленный боксёр всегда подчёркивает, что бьётся и побеждает ради славы родной страны. Усик трепетно реагирует на события внутри Украины и переживает за соотечественников. Да, у него есть своя позиция по Крыму и другим политическим вопросам, не устраивающая группу радикально настроенных соотечественников. Александр тепло относится к России и подчёркивает, что конфликт двух стран «развязан их царьками», а простым людям нужно оставаться друзьями. Боец имеет и чёткое мнение по спорным вопросам веры, не стесняясь его высказывать. Но никогда не говорит плохо о самой Украине.

Тем не менее небольшая, но крайне активная часть украинского населения отчаянно ненавидит Усика. Боксёра вместе с другом Василием Ломаченко даже внесли в базу сайта «Миротворец», позиционирующего себя как «центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины».

Россия тут же попыталась перетянуть звёзд к себе: генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлёв сообщил о готовности помочь спортсменам получить российские паспорта. Однако Усик, как и Ломаченко, любит свою страну, о чём сообщил всем ненавистникам: «Не оскорбляйте. Не угрожайте. Моя страна — Украина. Я здесь живу, я здесь родился и вырос. Если бы я хотел уехать — сделал бы это давно. И вы меня отсюда не выгоните».