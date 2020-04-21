Почему лучшего боксёра планеты ненавидят в своей стране. Удивительная история Усика

Непокорный нрав Александра, который принёс ему большие победы, и за пределами ринга нравится далеко не всем.

Александр Усик – один из лучших боксёров современности. В 2018 году он стал первым абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе за последние 12 лет, мало того, он же стал первым в истории победителем турнира Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и обладателем трофея имени Мохаммеда Али. После этого он продолжил радовать фанатов яркими победами и теперь рвётся к вершинам хэвивейта. Казалось бы, такой спортсмен должен быть гордостью любой страны. Но только не Украины. Разбираемся, почему Усик является самым любимым и в то же время самым ненавистным бойцом Незалежной.

Углубляться в богатую любительскую карьеру Александра Усика, пожалуй, не стоит. Она достойна отдельного повествования. Боксёр принял участие в двух Олимпиадах. В Пекине Александру не хватило опыта, и во втором раунде он пропустил вперёд матёрого Клементе Руссо. А вот в преддверии ОИ-2012, в 2011 году, Усик добился звания чемпион мира и подошёл к главному турниру четырёхлетия с большими ожиданиями и в великолепной форме. На Играх в Лондоне он добился своего, причём турнирная сетка тогда у него была по-настоящему сложная – Бетербиев, Тервел Пулев (да-да, брат того самого Кубрата), а в финале встреча с давним знакомым Клементе Руссо.

После чемпионата мира в Баку и Олимпийских игр в Лондоне в Украине начался настоящий боксёрский бум (на ОИ команда завоевала 5 наград разной пробы), а Усик купался в лучах славы. В тот период он был награждён Орденом за заслуги II и III степени, получил звание Лучшего спортсмена страны (2012) и стал почётным гражданином Симферополя. Позже было триумфальное выступление в полупрофессиональной лиге WSB в составе «Украинских Атаманов». Казалось бы, статусу одного из любимых спортсменов страны ничего не грозит, но вскоре всё кардинально поменялось.

В конце 2013 года Александр подписал контракт с промоутерской компанией братьев Кличко K2Promotions и начал свой нелёгкий путь к вершинам профессионального бокса. Так уж совпало, что в конце того же 2013 года в Украине начались массовые беспорядки, называемые в стране «Революцией достоинства». Вместе с ней страна потеряла Крым, а на Донбассе был развязан вооружённый конфликт.

Учитывая то, что Усик уроженец Крыма, политическая ситуация не могла на нём не сказаться. В СМИ тут же пошли разговоры о том, что Александру предлагают российское гражданство и он едва ли не бежит получать его сломя голову. Но после апрельского боя с Беном Нсафоа в 2014 году Усик заявил, что едет «домой в Крым» и считает полуостров украинским. Тем не менее такие комментарии не удовлетворили украинские СМИ, подобные вопросы преследуют Усика и по сей день.

Ситуация осложнилась в 2015 году, когда в Киев на бой с Александром прибыл россиянин Андрей Князев. Украинец разбил воронежца за восемь раундов, но как до боя, так и после него проявил максимальное уважение к сопернику и старался не политизировать ситуацию.

Кто главный на Украине – Ломаченко или Усик? Пора разобраться.

«В самом Киеве обстановка была отличная! А в зале – не очень. Когда меня начали представлять как боксёра из России, часть болельщиков принялась улюлюкать. Казалось, что каждый зритель настроен именно против тебя. А вот после боя многие болельщики подходили, благодарили, брали автограф, фотографировались со мной и говорили, что бой им очень понравился. Что касается самого Усика, то он отличный парень, который вёл себя адекватно и до боя, и после него», — рассказал позднее Князев.

Невзирая на громкие победы, истерия вокруг Александра только нагнеталась. В конечном итоге поединки с Джонни Мюллером и Педро Хулио Родригесом в 2015 году стали на сегодняшний день последними, которые он провёл в Украине. Конечно, во многом это связано с уровнем оппозиции Александра, который возрос и выходом на рынки США и Великобритании. Но при желании он мог продавить ещё один бой на родине. В январе 2017 года симферополец Усик уже переехал жить в Киев, был чемпионом мира по версии WBO и бился в турнире Всемирной боксёрской суперсерии.

Полуфинал турнира проходил в Риге, а его соперником был Майрис Бриедис. И на традиционной пресс-конференции перед боем Александр первый раз сорвался на журналистов по-настоящему. Усик в открытую насмехался над журналисткой, несколько раз повторившей вопрос про принадлежность полуострова.

Усик: чей Крым? Да хрен с ним. Люди, которые там, — это и есть Крым

«Я не попугай, чтобы повторять вам по сто раз, чей Крым. Вы можете туда поехать без границ, без каких-либо ограничений? Просто проехать? Вы можете сесть в самолёт и прямиком туда полететь, кто-то из ваших близких может это сделать? Скажите, пожалуйста, ваша цель провоцировать меня? Задавать такие глупые вопросы? Потом какие-то люди с ненормальным мышлением будут говорить, что я пёс и предатель. Я кого из вас предал? Что вы мне собачьи вопросы задаёте? Я представляю Украину, во всём мире, флаг поднимается украинский, гимн играет украинский. Вот вам мой ответ, провокаторы. Я не был в Крыму полгода, моя дочь ходит в школу в Киеве. Но в свой родной, любимый город я езжу. Я там родился, там крестился. Не забываю свои корни. Всё покажете? Или вырежете как всегда?» — спросил Усик.

Александр оказался абсолютно прав, задав этот вопрос. В новостном сюжете телеканала вышла далеко не полная версия общения боксёра с прессой, при этом сам сюжет назвали броским заголовком «Гордость нации или приспособленец» и представили всё в таком свете, будто боксёр избегает прямого ответа на вопрос о принадлежности черноморского полуострова.

Александр Усик: в Крыму был летом. Настроения там хорошие, солнце

После победы над Бриедисом те же самые СМИ славили Александра, а потом по кругу вновь начинали нагнетать обстановку.

Летом 2018 года настала кульминация турнира Всемирной боксёрской суперсерии. За звание первого в истории обладателя трофея имени Мохаммеда Али и за звание абсолютного чемпиона мира бились Мурат Гассиев и Александр Усик. Промоутеры россиянина классно сделали свою работу и сумели привезти крупнейший ивент в Москву. Разбив Гассиева, Усик завоевал звание чемпиона мира по всем четырём основным версиям и стал первым абсолютным чемпионом мира в крузервейте с 2006 года.

Искренние фанаты Усика, коих на Украине миллионы, праздновали триумф. Однако нашлись люди, в том числе и из политической элиты, приготовивших очередную порцию претензий к великому чемпиону. Его называли трусом за то, что, получив все эти пояса, он не выступил с обличительной речью в адрес страны-организатора этого поединка.

Усик и Ломаченко поздравили Украину, задействовав российских актёров и священника

Ещё один момент, в котором наш герой проявляет завидную стойкость, — вера. Александр всегда подчёркивал, что он православный человек и серьёзно относится ко всему, что касается этой его части жизни. Понятно, что недруги не могли не надавить на эти струны души чемпиона, и в конце всё того же непростого 2018 года втянули его в новый конфликт с властью. На тот момент Украина получила собственную автокефальную церковь. В итоге часть храмов начали передавать новой структуре. Речь пошла даже о возможном захвате Киево-Печерской лавры.

Усик был категоричен и заявил, что будет защищать монахов: «Если радикально настроенные люди пойдут захватывать Лавру и проявлять насилие к монахам, какими будут действия Александра? Я встану на сторону монахов», — заверил абсолютный чемпион мира.

Такими действиями боксёр в очередной раз обернул против себя группировки радикалов, но, кажется, Усику было абсолютно всё равно.

Мало что изменилось и сейчас. Но закалённый всеми этими нападками, крепкий духом и телом Александр блестяще справляется с нападками, отвечая хейтерам не только великолепными победами, но и здравыми рассуждениями, а порой и сатирическими стихотворениями. Александр хорош не только на ринге. Своей яркостью, непосредственностью, остроумием и искренностью он не оставляет равнодушным никого. Именно за это подавляющая часть населения Украины и любит его.

Украинский боксёр Усик сфотографировался на фоне граффити о Сталине

Ну и в заключение хотелось бы вспомнить пословицу про упорно движущийся к цели караван. Усик в какой-то момент нашёл в себе силы отказаться от звания Героя Украины, будучи по натуре скромным и верующим человеком. И при поддержке простых украинцев, которые как раз безо всяких званий видят в нём безусловный объект для подражания и пример силы, сможет добиваться всё больших успехов на ринге и вне его.