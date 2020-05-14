Итальянский боец набросился на соперника из-за отмены боя. Веттори не везёт уже второй раз

UFC Fight Night 171, прошедший в Джексонвилле всего через несколько дней после блестящего UFC 249, не сумел повторить славы предшественника. Бойцовский кард изначально выглядел в разы слабее, что сказалось на качестве самих поединков. Сочных нокаутов и неожиданных результатов хватало, однако после потрясающего зрелища, что подарил миру Дэна Уайт на 9 мая, очередной Fight Night выглядел лишь эрзацем среднего качества.

Возможно, положение мог исправить бой итальянца Марвина Веттори и американца Карла Роберсона. Ставки были высоки – оппоненты шли на серии из двух побед и надеялись ворваться в топ-15 средневесов UFC. Веттори и Роберсон умело работают в партере, но всегда готовы и как следует зарубиться в стойке. Однако судьба распорядилась по-другому: Роберсон тяжело провёл весогонку и почувствовал себя плохо, из-за чего отказался от поединка.

UFC: Белорус Орловский единогласным решением судей победил бразильскую звезду Гловер Тейшейра размазал по канвасу Смита. Ветераны всё ещё решают!

Для Веттори отмена боя стала особенно обидной, ведь он второй раз за два последних месяца готовился напрасно. Немногим ранее итальянец должен был драться с Дарреном Стюартом в Лондоне, чему помешала пандемия коронавируса. Тогда 26-летний боец был в бешенстве: «Это очень досадно, я в высшей степени зол. Я сделал всё, что было в моих силах, чтобы поединок состоялся. Я был отлично готов. Мне приходило много сообщений из Италии. Люди говорили, что мой бой — единственное, что они могут посмотреть сейчас. Я хотел поделиться с итальянцами своей стойкостью, хотел, чтобы они увидели мою поднятую руку после поединка. Но тут бой отменили».

Узнав об отказе Роберсона, Веттори окончательно вышел из себя. Итальянец подстерёг несостоявшегося соперника в отеле и набросился на него, осыпая оскорблениями. Марвин требовал драки и был готов начать размахивать кулаками прямо сейчас, но вспыльчивого бойца вовремя и мягко оттеснил один из охранников. Разошедшийся Веттори ещё долго не мог успокоиться и продолжал издалека кричать на Роберсона, периодически лениво ему отвечавшего. Несмотря на концепцию UFC, предполагающую максимальную защищённость от коронавируса, оба бойца, как и их окружение, в момент инцидента находились без масок. Вряд ли президент UFC Дэна Уайт останется доволен подобной безалаберностью.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Веттори можно понять, ведь перспективному спортсмену очень нужны бои прямо сейчас. Чемпион промоушена Venator хочет больших побед в UFC, где выиграл пока только четыре поединка из семи. Поведение итальянца не слишком его красит, хотя тут нужно сделать скидку на горячий южный нрав. С другой стороны, многие болельщики любят UFC как раз за подобные шоу, и Веттори их не разочаровал. В любом случае руководство промоушена после такого «выступления» должно взять бойца на заметку и дать ему поединок как можно скорее.