«Он не знает, чего попросил». Экс-чемпион UFC намерен травмировать вызвавшего его бойца

И двух недель не прошло после яркого марафона из трёх ивентов за восемь дней, а UFC уже готовит очередной турнир из серии Fight Night. Несмотря на не самый зрелищный кард, будущий вечер боёв достоин внимания болельщиков: возвращение промоушена в Лас-Вегас, битва экс-чемпиона, не выходившего в октагон с марта 2019-го, и поединок сестры Валентины Шевченко с последней оппоненткой всё той же Пули – 30 мая «город грехов» вновь станет мировой столицей смешанных единоборств.

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«Бойцовский остров» почти обустроен, осталось лишь дождаться официального заявления Дэны Уайта. Но пока феноменальный проект UFC не готов, промоушену приходится кочевать по США в поиске доступных локаций.

8 марта 2020 года. Почти три месяца назад организация приезжала в родной Лас-Вегас, где перед пандемией провела последний полноценный турнир со зрителями. Тот UFC 248 уже история, да и о арене «T-Mobile» речи не идёт: промоушен продолжает приспосабливаться к непростым реалиям сегодняшнего дня.

Да, Атлетическая комиссия и правительство Невады пока не дали разрешения на проведение мероприятия, но, по информации зарубежной прессы, ничто не помешает спортсменам подарить фанатам зрелище в продакшн-студии UFC APEX. Изначально зал предназначался для шоу Dana White's Contender Series, где молодые бойцы выгрызали в клетке приглашение в UFC. Сейчас же это место станет спасением для Уайта и компании: павильон просто создан для съёмок, плюс руководству не придётся платить за аренду.

Основной кард:

— Гилберт Бёрнс

Благой Иванов — Аугусто Сакаи

Кевин Холланд — Даниэль Родригес

Рузвельт Робертс — Брок Уивер

Маккензи Дерн — Ханна Сайферс



Предварительный кард:

Кэтлин Чукагян — Антонина Шевченко

Спайк Карлайл — Билли Карантилльо

Клидсон Абреу — Джамал Хилл

Тим Эллиотт — Брэндон Ройвал

Кэйси Кенни — Луис Смолка

Крис Гутиеррес — Винс Моралес Тайрон Вудли — Гилберт БёрнсБлагой Иванов — Аугусто СакаиКевин Холланд — Даниэль РодригесРузвельт Робертс — Брок УиверМаккензи Дерн — Ханна СайферсКэтлин Чукагян — Антонина ШевченкоСпайк Карлайл — Билли КарантилльоКлидсон Абреу — Джамал ХиллТим Эллиотт — Брэндон РойвалКэйси Кенни — Луис СмолкаКрис Гутиеррес — Винс Моралес

Миссия: вывести Избранного из игры

Тайрон Вудли против Гилберта Бёрнса

Одному из самых недооценённых бойцов промоушена предстоит бой не только за позиции в рейтинге, и за будущее в организации. В главном событии воскресного турнира он будет биться не только против Гилберта Бёрнса, но и против Камару Усмана, Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля, которые пытаются делить золото без некогда доминирующего короля полусреднего веса. Сокрушительный проигрыш Усману на UFC 235, больше года простоя и отсутствие звёздных оппонентов – в карьере Вудли настали смутные времена. Оттого и интересно последить за могучим нокаутёром, ставящим всё на карту.

«Люди помнят только ваш последний выход в клетку… Однако это было так давно, пришло время напомнить о себе. Мой настрой сейчас очень яростный: хочу делать что-то очень дерьмовое с людьми, травмировать их. Не знаю, был ли я когда-нибудь так сосредоточен. Сегодня я даже кричал и ругал своих спарринг-партнеров! Что мне нравится в этом бое, так это то, что он пятираундовый. Не знаю, дрался ли Бёрнс когда-нибудь пять раундов.

Вы не можете пропустить это. Он не знает, чего попросил. Я позволю этому человеку говорить, но когда мы попадём в восьмиугольник, выступление, которое я покажу, будет безумным», — приводил слова экс-чемпиона MMA Fighting.

Однако вряд ли такими угрозами можно запугать бразильского полусредневеса. Идущий на серии из пяти триумфов Гилберт Бёрнс пробивает себе путь на вершину, и бой со звездой UFC – то что нужно для проспекта. Пускай на бумаге он выглядит андердогом, три победы над топами (Демиан Майя, Гуннар Нельсон и Алексей Кунченко), а также пятый выход в октагон за последние 12 месяцев вселяют в Дуриньо уверенность. В столкновении с (возможно) «заржавевшим» фаворитом эти факторы могут сыграть определяющую роль.

Равнение на старшую сестру

Кэтлин Чукагян против Антонины Шевченко

Ещё одним интересным противостоянием выглядит последняя схватка прелимов. Это экс-претендентка женского наилегчайшего дивизиона Кэтлин Чукагян постарается вернуться в чемпионскую гонку благодаря победе над Антониной Шевченко.

Особой интриги этой встрече придаёт тот факт, что в своём последнем поединке Блондинка проиграла Валентине Шевченко, родной сестре нынешней соперницы. Чемпионка тогда переехала соискательницу титула и теперь по проторенной дорожке попробует пройти Пантера.

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Помимо двух самых интересных схваток в Лас-Вегасе будут выявлять сильнейшего тяжеловесы Благой Иванов и Аугусто Сакаи. Этот поединок станет соглавным событием вечера. А перед этим поклонников ММА порадует пара Кевин Холланд — Даниэль Родригес, разборка Рузвельта Робертса с Броком Уивером и бой красавицы Маккензи Дёрн против Ханны Сайферс.