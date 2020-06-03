«Ты слишком быстр для него». КакДжастина Гэтжи прокачивали в бою с Тони Фергюсоном. Видео

Спустя месяц после главной победы в карьере Гэтжи опубликовал у себя в «инстаграме» крайне любопытное видео. На нём тренер Джастин Тревор Уиттман даёт наставления Хайлайту в перерывах огненного противостояния с Тони Фергюсоном.

Напомним, что на апрельском UFC 249 герой материала взял верх над идущим на серии из 12 побед грозным соперником, не оставив Эль Кукую ни единого шанса в последних раундах. В итоге технический нокаут, пояс временного чемпиона и шанс в начале осени встретиться с Хабибом Нурмагомедовым.

«Чемпионат» приводит расшифровку монологов специалиста, которые полностью раскрывают геймплан нового временного чемпиона на схватку с Эль Кукуем.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте The Highlight.

Первый раунд

«Будь резким! Ты можешь драться в этом ритме всю ночь. Ты слишком быстр для него, только не занимай тупые стойки. И когда видишь, что он брыкается, бей в шею. Быстро бей справа, когда встаёт. А когда он вырывается, тяни обратно. Не забывай про касания и лоукики, потому что у него ноги танцора. Заставляй его драться с тобой».

Второй раунд

«Не расслабляйся и не ленись, будь резким! Продолжай бить лоукиками, атакуй в нижний корпус. Ты убиваешь его, но не допускай ошибок… Чемпионство выигрывается интеллектом».

Гэтжи сенсационно побил Фергюсона: зашёл коэффициент 30.00 и несколько других ставок Сыгравшие коэффициенты на UFC 249. Редактор раздела «Ставки» выиграл три из четырёх, включая пари за 3.58.

Третий раунд

«Я тебя люблю, спасибо, что послушался! Мне нужно, чтобы ты атаковал точным джебом в грудь, когда Фергюсон использует левый хайкик. Как только видишь, что он начинает перестраивать стойку, чтобы ударить с правой, я вижу, что ты перестраиваешься зеркально, — бей его в этот момент прямо в центр груди, а потом сразу бей в челюсть! Так ты заставишь его с тобой драться, выведешь из баланса. Да, продолжай лоукики. Каждый раз, когда он бьёт по нижнему этажу, ты должен отвечать. Атакуй его. Дыши глубоко. Он будет сейчас делать разные вещи типа перекатов. Ты же не допускай ошибок, детка!»

Четвёртый, заключительный раунд

«Посмотри на меня. Ты должен получать удовольствие, но делать это с умом. Покажи этому парню, что такое месть (неразборчиво). Получай чёртово удовольствие — в этом вся суть! Это последний раунд. В последний раз, когда тебе становилось слишком комфортно, тебя останавливали… Ты должен быть резким с этим ублюдком. Ожидай от него ответку: он будет делать подкаты к твоим ногам, но ты продолжай наносить ему урон. Будь резким!»

«Я готовился к борцу, а не к ударнику». Фиаско Фергюсона станет крахом его карьеры? Видео Джастин Гэтжи сотворил исторический апсет и поставил с ног на уши ситуацию в лёгком дивизионе.

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Как знать, возможно, эта видеозапись поможет российскому чемпиону и его тренерскому штабу построить тактику на осенний поединок.