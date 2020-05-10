Гэтжи сенсационно побил Фергюсона: зашёл коэффициент 30.00 и несколько других ставок

Сыгравшие коэффициенты на UFC 249. Редактор раздела «Ставки» выиграл три из четырёх, включая пари за 3.58.

9 мая 2020 года В Джексонвилле (штат Флорида, США) на турнире UFC 249 прошло несколько боёв. Олейник победил Вердума, Нганну нокаутировал Розенстрайка, Сехудо побил Круса, а Гэтжи разобрался с Фергюсоном. Отвечаем на вопросы, какие ставки и с какими коэффициентами сыграли в этих поединках.

Олейник победил Вердума раздельным решением судей

В первом раунде лучше выглядел Олейник, но во втором Вердум перевёл соперника на канвас. Бой 42-летних спортсменов дошёл и до третьего раунда, где Алексей грамотно защищался. Раздельным решением судьи признали победителем россиянина.



На итоговый выигрыш Олейника букмекеры предлагали поставить с коэффициентом 3.58. Для Алексея, заслуженного ветерана ММА, эта победа стала 59-й при 13 поражениях и одной ничьей.

Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум. Прогноз на бой: Удав омрачит возвращение бразильца Ве отсутствовал два года после поражения от Александра Волкова и проваленного допинг-теста

Нганну нокаутировал Розенстрайка на 18-й секунде

Оба спортсмена обладают мощнейшим ударом, что в очередной раз подтвердилось. Нганну бросился в атаку и уже спустя 18 секунд после старта боя Розенстрайка оказался в нокауте.



На завершение поединка в первом раунде можно было поставить с приличным коэффициентом 2.62. Победа Нганну в стартовой пятиминутке шла за 3.60.



Франсис содержал свою четвёртую победу подряд и теперь имеет баланс 14-3.

Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк. Прогноз: Хищник и Биги Бой быстро устроят нокаут Оба обладают пушечными ударами и не любят затягивать поединки.

Сехудо побил Круса и объявил об уходе из UFC

Первый раунд поединка прошёл в равной борьбе, а затем лучше был Сехудо. В середине второго раунда Генри получил рассечение, бой приостановили, но с возобновлением Сехудо понёсся в атаку.



Генри нанёс несколько ударов в голову Крусу, находящемуся на канвасе. Бой остановили, а победу отдали Сехудо. Крус протестовал, так как в момент остановки боя он уже мог встать на ноги и продолжить поединок, но решение не отменили.



Хенри Сехудо (16-2) одержал шестую победу подряд и объявил о завершении карьеры. На его итоговый выигрыш букмекеры давали коэффициент 1.45.

Генри Сехудо — Доминик Круз. Прогноз на бой: Доминатор завалит третье возвращение в UFC Доминик Круз не выходил в октагон 3,5 года и сразу получил титульный бой.

Гэтжи одолел Фергюсона и завоевал титул временного чемпиона

В главном событии UFC 249 произошла сенсация. Джастин Гэтжи одолел Тони Фергюсона в бою за титул временного чемпиона в лёгком весе.

Первые два раунда бойцы провели в стойке и отметились рядом точных атак. В конце второй пятиминутки Гэтжи пропустил удар Фергюсона и едва не оказался на канвасе.



В третьем раунде доминировал Гэтжи, а у Фергюсона открылась сечка и образовалась гематома. Затем Джастин продолжил владеть инициативой.



В пятом раунде Фергюсон не смог переломить ситуацию и пропустил ещё множество тяжёлых ударов. Секунданты Тони остановил бой, а Джастин Гэтжи стал обладателем титула временного чемпиона в лёгком весе.



«Чемпионат» прогнозировал выигрыш Фергюсона к исходу третьего раунда за 2.70. На итоговую победу Гэтжи букмекеры предлагали поставить за 2.66. Сыграли и другие коэффициенты:

Победа Гэтжи в пятом раунде за коэффициент 30.00.

Тотал раундов больше 4.5 за 4.50.

Гэтжи победит досрочно за 3.15.

Первая кровь – Тони Фергюсон за 2.07.

Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи. Прогноз на UFC 249: Хабиб не уйдёт от боя с Эль Кукуем Победа ничего не даст Тони, а вот в случае поражения он потеряет всё.

36-летний Фергюсон потерпел четвёртое поражение в профессиональной карьере при 25 победах и, похоже, остался без боя против Хабиба Нурмагомедова. У 31-летнего Гэтжи теперь баланс 22-2.

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