Гэтжи сенсационно побил Фергюсона: зашёл коэффициент 30.00 и несколько других ставок

9 мая 2020 года В Джексонвилле (штат Флорида, США) на турнире UFC 249 прошло несколько боёв. Олейник победил Вердума, Нганну нокаутировал Розенстрайка, Сехудо побил Круса, а Гэтжи разобрался с Фергюсоном. Отвечаем на вопросы, какие ставки и с какими коэффициентами сыграли в этих поединках.
Олейник победил Вердума раздельным решением судей
В первом раунде лучше выглядел Олейник, но во втором Вердум перевёл соперника на канвас. Бой 42-летних спортсменов дошёл и до третьего раунда, где Алексей грамотно защищался. Раздельным решением судьи признали победителем россиянина.
На итоговый выигрыш Олейника букмекеры предлагали поставить с коэффициентом 3.58. Для Алексея, заслуженного ветерана ММА, эта победа стала 59-й при 13 поражениях и одной ничьей.
Нганну нокаутировал Розенстрайка на 18-й секунде
Оба спортсмена обладают мощнейшим ударом, что в очередной раз подтвердилось. Нганну бросился в атаку и уже спустя 18 секунд после старта боя Розенстрайка оказался в нокауте.
На завершение поединка в первом раунде можно было поставить с приличным коэффициентом 2.62. Победа Нганну в стартовой пятиминутке шла за 3.60.
Франсис содержал свою четвёртую победу подряд и теперь имеет баланс 14-3.
Сехудо побил Круса и объявил об уходе из UFC
Первый раунд поединка прошёл в равной борьбе, а затем лучше был Сехудо. В середине второго раунда Генри получил рассечение, бой приостановили, но с возобновлением Сехудо понёсся в атаку.
Генри нанёс несколько ударов в голову Крусу, находящемуся на канвасе. Бой остановили, а победу отдали Сехудо. Крус протестовал, так как в момент остановки боя он уже мог встать на ноги и продолжить поединок, но решение не отменили.
Хенри Сехудо (16-2) одержал шестую победу подряд и объявил о завершении карьеры. На его итоговый выигрыш букмекеры давали коэффициент 1.45.
Гэтжи одолел Фергюсона и завоевал титул временного чемпиона
В главном событии UFC 249 произошла сенсация. Джастин Гэтжи одолел Тони Фергюсона в бою за титул временного чемпиона в лёгком весе.
Первые два раунда бойцы провели в стойке и отметились рядом точных атак. В конце второй пятиминутки Гэтжи пропустил удар Фергюсона и едва не оказался на канвасе.
В третьем раунде доминировал Гэтжи, а у Фергюсона открылась сечка и образовалась гематома. Затем Джастин продолжил владеть инициативой.
В пятом раунде Фергюсон не смог переломить ситуацию и пропустил ещё множество тяжёлых ударов. Секунданты Тони остановил бой, а Джастин Гэтжи стал обладателем титула временного чемпиона в лёгком весе.
«Чемпионат» прогнозировал выигрыш Фергюсона к исходу третьего раунда за 2.70. На итоговую победу Гэтжи букмекеры предлагали поставить за 2.66. Сыграли и другие коэффициенты:
- Победа Гэтжи в пятом раунде за коэффициент 30.00.
- Тотал раундов больше 4.5 за 4.50.
- Гэтжи победит досрочно за 3.15.
- Первая кровь – Тони Фергюсон за 2.07.
36-летний Фергюсон потерпел четвёртое поражение в профессиональной карьере при 25 победах и, похоже, остался без боя против Хабиба Нурмагомедова. У 31-летнего Гэтжи теперь баланс 22-2.
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