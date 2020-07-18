165 сантиметров агрессии. Бразильский Бог Войны может стать новым чемпионом UFC. Видео

До третьего турнира UFC на «Бойцовском острове» осталось меньше суток. Дана Уайт собрал отличный кард, «вишенкой» которого станет поединок за чемпионский пояс в наилегчайшем весе между Дейвисоном Фигерейдо и Джозефом Бенавидесом. После завершения карьеры Генри Сехудо дивизион откровенно осиротел: красивых нокаутов и шумных звёзд там не слишком много. Фигерейдо и Бенавидес постараются убедить нас в обратном, тем более, что их первый бой получился шикарным. Победителем из него вышел Фигерейдо со скромным прозвищем Бог Войны.

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Бразильский спортсмен считается фаворитом грядущего поединка. За карьеру Фигерейдо одержал 18 побед, лишь раз уступив судейским решением. Ещё никому не удавалось поймать Бога Войны на болевой приём или нокаутировать, а сам Дейвисон только четыре раза доводил бои до решения судей. В 165-сантиметровом бойце – чудовищная агрессия и мощь, его удары по силе соответствуют более высоким весовым категориям. Особенно опасны его кулаки, которыми он отправил в нокаут многих крепких ребят. Тяжело сопротивляться бесконечному напору Фигерейдо, не сбавляющего хода на протяжении всего поединка. Обычно бразилец полностью изматывает противника, после чего завершает бой удобным для себя способом.

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За Дейвисона говорит и тот факт, что он уже нокаутировал Бенавидеса. 29 февраля американец оказался в жёстком нокауте, пропустив чудовищный удар с правой от Бога Войны. Бенавидес держался полтора раунда, но слишком серьёзно уступал оппоненту в стойке. В интервью проигравший не стал искать оправданий: «Это мой ночной кошмар. Вещи, которые должны были произойти – не сбылись. Я хорошо работал, но этого было явно недостаточно». Стать обладателем пояса Фигерейдо тогда не позволила только проваленная весогонка, но в этот раз он «подсушился» успешно.

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Безусловно, у Бенавидеса тоже есть свои козыри. 35-летний ветеран – большой мастер, у которого ещё достаточно пороха. Американец за карьеру побеждал Генри Сехудо, Эдди Вайнлэнда и Дастина Ортиса, продемонстрировав великолепную выносливость и разнообразные боевые навыки. К тому же его оппонент совсем недавно переболел коронавирусом, что могло повлиять на физические кондиции. Однако сам Фигерейдо уверяет, что у соперника шансов нет: «Я снова нокаутирую Бенавидеса и докажу, что предыдущая победы не была связана с моим провалом веса. Я знаю его стратегию – у него просто нет шансов. Бенавидес очень стойкий боец, он умеет держать темп, но на этот раз я лучше знаком с его игрой. В стойке его не ждёт ничего хорошего. Он единственный, кому надо беспокоиться об исходе поединка. Я изменил план, но основные вещи остаются прежними – я нокаутирую его или, может быть, финиширую сабмишеном». Посмотрим, докажет ли Бог Войны свои слова на деле. Ждать осталось совсем немного.