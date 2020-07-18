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Дейвисон Фигейредо — Джозеф Бенавидес, Аскар Аскаров — онлайн-трансляция UFC Fight Night

UFC Fight Night: российский боец Аскар Аскаров
Игорь Брагин
UFC Fight Night: Россиянин Аскаров – в шаге от титульного боя. Вперёд, Аскар! LIVE!
Главные подробности важнейшего турнира для троих российских бойцов – на «Чемпионате».
Бокс/ММА / UFC 0

19 июля 2020 года по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC Fight Island 2. В главном событии встретятся бойцы наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигейредо и Джозеф Бенавидес. На кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона лиги. В соглавном бою будут драться Джек Харманссон и Келвин Гастеллум.

Значительный интерес этот ивент будет нести для российских поклонников ММА. На острове Яс в октагон предстоящей ночью выйдет сразу три наших соотечественника. Открывать основной кард будет седьмой номер рейтинга наилегчайшей весовой категории Аскар Аскаров. В предварительных боях выступят россиянин армянского происхождения Арман Царукян и Хадис Ибрагимов.

UFC: новый титульник на «Бойцовском острове» и главный вызов для россиянина Аскарова
Представляем центральные события очередного турнира на острове Яс (Абу-Даби, ОАЭ).

Все главные подробности турнира в нашей онлайн-трансляции.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

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