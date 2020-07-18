UFC Fight Night: Россиянин Аскаров – в шаге от титульного боя. Вперёд, Аскар! LIVE!

19 июля 2020 года по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC Fight Island 2. В главном событии встретятся бойцы наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигейредо и Джозеф Бенавидес. На кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона лиги. В соглавном бою будут драться Джек Харманссон и Келвин Гастеллум.
Значительный интерес этот ивент будет нести для российских поклонников ММА. На острове Яс в октагон предстоящей ночью выйдет сразу три наших соотечественника. Открывать основной кард будет седьмой номер рейтинга наилегчайшей весовой категории Аскар Аскаров. В предварительных боях выступят россиянин армянского происхождения Арман Царукян и Хадис Ибрагимов.
Все главные подробности турнира в нашей онлайн-трансляции.
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