Слава Макгрегора не даёт покоя? Харитонов готовит боксёрский бой со звездой

Известный российский боец ММА Сергей Харитонов внезапно решил временно перебраться в бокс. Сначала было объявлено, что 39-летний ветеран в сентябре подерётся с бывшим соперником Виталия Кличко – Кевином Джонсоном. Вскоре промоутер Владимир Хрюнов внёс изменения, назвав в качестве возможного соперника Харитонова боксёра Мануэля Чарра. Сирийский спортсмен – звёздное имя в боксе: линейный чемпион WBA имеет опыт поединков с Александром Поветкиным и тем же Кличком-старшим. Есть ли у майора воздушно-десантных войск шансы и зачем ему вообще такой бой?

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Харитонов построил себе солидную карьеру в смешанных единоборствах. Специалист по рукопашному бою был одной из главных звёзд почившего ныне промоушена Pride, где дрался с такими соперниками, как Алистар Оверим и Фабрисиу Вердум. Позже россиянин с переменным успехом путешествовал по различным организациям, пока не оказался в Bellator. Параллельно Сергей успевал также участвовать в соревнованиях по кикбоксингу – могучее здоровье позволяло выдерживать любые нагрузки. До UFC Харитонов так и не добрался, хотя шансы подписать контракт у него были.



Уже несколько лет десантник сражается под эгидой Bellator. 15 ноября 2019 года Харитонов потерпел поражение от Линтона Вассела, порвав связку ноги уже в первом раунде. Соглашение с промоушеном позволяет Сергею драться в других организациях: несколько месяцев назад он стал чемпионом WTKF, нокаутировав Фернандо Родригеса. Однако нынче физическое состояние Харитонова далеко от оптимального: из-за последних травм его ноги серьёзно пострадали. Боец не хочет надолго выбывать из строя, из-за чего отказывается от серьёзной операции. Возможно, в таких условиях именно боксёрский поединок – отличный выход. Там не будет никаких ударов ногами или по ногам.



На самом деле, Харитонов уже давно заглядывается на бокс. Когда великий Майк Тайсон анонсировал возможное возвращение в спорт, россиянин тут же предложил легенде подраться. Правила Сергей выбрал щадящие: четыре раунда в перчатках немного увеличенного размера, чтобы избежать серьёзных повреждений. Биться планировалось в «Олимпийском», где такой бой мог собрать аншлаг. Однако встреча с Тайсоном откладывается и Харитонов решил не простаивать. Поединок с Чарром пока не утверждён, но, судя по твёрдым намерениям промоутеров, кого-то Сергею в любом случае «подвезут».

53-летний Тайсон возвращается на ринг. В очередь встали Емельяненко, Холифилд и Тактаров 48-летняя «Пушка» Бриггс и вовсе утверждает, что уже договорился с Железным Майком о бое.

К тому же Харитонову сейчас сложно найти солидного противника в ММА. Bellator только готовится к возобновлению турниров после коронавирусной паузы. Российские промоушены хотели бы организовать бой Харитонова, тем более что есть отличная «завязка» в виде его конфликта с Александром Емельяненко. Брат Последнего Императора нокаутировал Харитонова в 2006 году, после чего между ними пробежала чёрная кошка. Заочный конфликт с многочисленными оскорблениями тлеет много лет, бойцы утверждают, что готовы подраться вновь. Но есть проблема – финансовые запросы Харитонова, являющиеся просто неподъёмными для отечественных организаций.

Таким образом, к боксёрскому поединку Харитонова привёл целый ряд обстоятельств. Есть ли у россиянина шансы с условным Чарром в 10-раундовом бою? Практически нет. Да, в активе Сергея серьёзный опыт любительского бокса и замечательная работа руками. В последние годы десантник почти забросил борьбу и в основном сражается в стойке, делая это весьма умело. Однако профессиональный боксёр, находясь в своей стихии, должен легко «разбирать» любого бойца ММА. Даже Конор Макгрегор, чью ударную технику называют одной из лучших в истории, спасовал перед Флойдом Мейвезером. К тому же Сергей не скрывает, что у него серьёзный лишний вес. На три раунда по пять минут Харитонова хватает с трудом, что говорить о получасовом бое.

Впрочем, посмотреть на такой опыт Харитонова было бы интересно. Карьера ветерана близится к концу, что позволяет Сергею смело пробовать себя в непривычной ипостаси. Конечно, куда больше хотелось бы увидеть майора ВДВ в главном промоушене мира. Тот же Алистар Оверим, сейчас входящий в топ тяжёлого веса UFC, имеет в активе поражение от Харитонова. Но время Сергея постепенно уходит.