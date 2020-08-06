Поляк 4 раза падал и бегал по рингу. Судья не хотел заканчивать боксёрскую серию KOld Wars

Рабочая неделя ещё в самом разгаре и до традиционного уик-энда больших боёв ещё далеко, но это нисколько не помешало промоутерской компании Эла Сиесты внести оживление в трудовые будни и провести целых два боксёрских шоу в течение двух дней. 3-4 августа серия турниров KOld Wars в Минске снова порадовала зрителей.

3 августа в карде KOld Wars прошли четыре поединка. В первом из них перспективный россиянин Рамзан Байсаров (11-1, 6 КО) встретился с возрастным поляком Конрадом Стемпковским (9-4, 0 КО). Техничный Байсаров владел инициативой с первого раунда и не дал возможности противнику показать хоть что-нибудь вразумительное. По итогам шести раундов все судьи отдали победу Рамзану. Далее на ринге появились Арслан Магомедов (5-1-1, 4 КО) и Лукас Беллингел (13-1, 3 КО), не познавший до этого горечи поражений. Боксёры показали открытую и яркую схватку. Оба бойца продемонстрировали характер, а победа решением судей досталась россиянину. Таким образом, британец потерпел первое поражение в карьере, причём от гораздо менее опытного соперника.

В соглавном событии шоу выступил опытный украинец Виктор Плотников (33-9, 15 КО) и Алексей Евченко (19-13, 1, 8 КО), представляющий Россию. 42-летний львовянин, известный по поединку с Джеффом Хорном, давно прошёл пик карьеры и подходил к очередной встрече на серии поражений из 5 боёв. Прервать чёрную полосу не удалось и на этот раз. 37-летний Евченко, никогда не хватавший звёзд с неба, смотрелся уверенно и превосходил соперника в скорости. Плотников же, похоже, утратил реакцию и рефлексы, а на одном опыте выезжать уже не способен. Вероятно, ветерану стоит задуматься о завершении карьеры.

Наконец, главным событием шоу стала схватка небитого Сергея Шигашева (9-0-1, 4 КО) и Кингсли Эгбунике (5-1-1, КО). Невзирая на не самый впечатляющий профессиональный рекорд, британец сумел навязать фавориту классный бой. Пользуясь преимуществом в росте, он грамотно работал на дистанции. Шигашев постоянно прессинговал Кингсли и в конце второго раунда нарвался на великолепный левый боковой, отправивший его в нокдаун. Это был первый нокдаун в карьере Шигашева. Россиянин поднимался с канваса тяжело, но от нокаута его спасло то, что до перерыва оставалось лишь 9 секунд.

В третьем раунде британец снова показал умение атаковать и зажимал Шигашева у канатов. Порой создавалось впечатление, что Сергей попросту растерян и в эти моменты его выручали клинчи, которых хватало в избытке. В целом зрители стали свидетелями конкурентного боя, преимущество в котором было у гостя из Великобритании. Как бы то ни было, судьи посчитали иначе и зафиксировали ничью. Похоже, скандал после боя Челохсаев – Шахназарян никак не повлиял на судейский корпус. Боксёры снова показали прекрасное шоу, а представители Фемиды вновь попытались оставить горькое послевкусие. Справедливости ради отметим, что Эгбенике не очень-то и возмущался вердикту, так что недовольных всё-таки не было.

Уже 4 августа в Минске состоялся ещё один турнир KOld Wars. Здесь внимание привлекли два поединка. Соглавное событие шоу прошло в супертяжёлом весе. Перспективный казахстанец Жан Кособуцкий (14-0, 13 КО) бился с известным джорнименом Камилом Соколовским (9-18-2, 3 КО), за плечами которого были встречи с такими бойцами, как Дэвид Прайс, Кэш Али, Натан Горман и Лукас Браун. Боксёр из Костаная сразу же подтвердил статус фаворита и доставлял поляку множество проблем.

До поры до времени тот терпел и умело амортизировал пропущенные удары. Но в пятом раунде оборона дала первую серьёзную трещину. Жан выбросил серию ударов, а потом нагнал Камила левым прямым. Поляк оказался на канвасе, но сумел встать и дожил до конца раунда. В дальнейшем доминирование Кособуцкого продолжилось, а Соколовски попросту пытался уклоняться от поединка. Невзирая на это, в последнем раунде Жан настиг соперника и отправил его в нокаут.

В главном бою ивента встретились боксёры первого среднего веса. Представитель России Исмаил Илиев (12-2-1, 3 КО) бился с британцем Асинией Байфилдом (14-2, 6 КО). Статус андердога не смущал Байфилда, и он принял схватку на встречных курсах. Более того, ближе к концу завершения 10-раундовой дуэли британец прибавил и доставил Илиеву множество проблем. Тем не менее тот сумел сдержать напор противника и довёл дело до победы по очкам.