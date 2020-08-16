Эпатажный О'Мэлли перефинтил и подвернул ногу. Чико тут же его нокаутировал. Видео

Со-главным боем турнира UFC 252 была встреча бойцов легчайшего веса Шона О`Мэлли и Марлона Веры. О`Мэлли по прозвищу Сахарок – один из самых ярких проспектов UFC, имевший рекорд 12-0. Эпатажный спортсмен с ярко раскрашенной головой ещё не побеждал топ-соперников, зато успел обеспечить себе популярность красивыми нокаутами, сочными интервью и грубостями в соцсетях. Его эквадорский оппонент по прозвищу Чико в мае уступил Сонгу Ядонгу и прервал победную серию, насчитывающую пять боёв. Фаворитом считался О`Мэлли, хотя Вера значительно превосходил его в опыте.

Даниэль Кормье сражался все пять раундов, но чемпион — Стипе Миочич! Сенсационный провал Сахарок шоу, тяжёлое поражение экс-чемпиона UFC и масса других ярких поединков на UFC 252.

Соперники начали поединок, стараясь продемонстрировать весь свой технический арсенал. Оба бойца делали ложные движения и выпады, активно меняя угол атаки и дистанцию. Удары в основном были одиночными, чаще «вылетали» ноги. В середине первого раунда О`Мэлли заложил очередной финт, ставший для него роковым: правый голеностоп бойца подвернулся из-за неудачного движения. Сахарок тут же сменил стойку, убрав пострадавшую ногу назад и заметно потеряв в скорости.

Прихрамывающий О`Мэлли начал отступать, не имея возможности атаковать ногами. Вера неторопливо подбирался ближе, обстреливая лоу-киками здоровую ногу оппонента. Вскоре Сахарок попытался перейти в контратаку, но оказался на канвасе, не удержав равновесия. Эквадорец использовал шанс и оперативно бросился на добивание, обрушив несколько жёстких ударов локтями в раскрашенную голову. Рефери Херб Дин остановил поединок, понимая, что О`Мэлли уже не может сопротивляться. Проигравший сразу схватился за больную ногу.

Фото: Getty Images

На О`Мэлли было тяжело смотреть: он даже заплакал от боли и обиды. Следует отдать Сахарку должное: на объявлении результата он появился, хотя путь до центра октагона дался ему с большим трудом. Сразу после этого О`Мэлли положили на каталку и увезли из зала. Вера же потребовал себе более сильного оппонента: «Шумиха вокруг бойца не может заменить опыта и тренировок, когда мы встречаемся в октагоне. Меня не считали фаворитом, но попробуйте теперь сбросить меня со счетов. Я очень силён, мне нужен более крепкий соперник».