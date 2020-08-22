«Джонс и Кормье ушли, поэтому я – первый в мире». Немкову теперь всё равно с кем драться

«В ночь на 22 августа 2020 года в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир Bellator 244. В главном событии сошлись действующий чемпион организации в полутяжёлом весе Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. Россиянину потребовалось менее двух раундов для того, чтобы разобраться с оппонентом, полтора года назад нокаутировавшим Фёдора Емельяненко. Вадим стал первым российским чемпионом в этом весе за всю историю Bellator.

За Фёдора отомстили хай-киком! Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator Впервые за четыре года в Bellator появился российский чемпион.

На пресс-конференции Немков не выглядел уставшим, с трудом сдерживая довольную улыбку. Россиянин рассказал, что даже не сомневался, соглашаться ли на бой с таким могучим соперником. Также Вадим заявил, что его победа принадлежит всей стране.



«Я чувствую себя отлично. Очень рад победе. Я долго шёл к этому. Когда мне предложили бой, я согласился не раздумывая. Мы с командой проделали отличную работу. Это наша победа, всей страны. То, что Фёдор в моём углу, брат (Виктор Немков – Прим. «Чемпионата»), Валентин Молдавский – это придаёт сил и заставляет работать в бою, не отступать назад и придерживаться плана на бой. Я получил за эту неделю столько слов поддержки, что было ощущение, словно за моей спиной стоит вся страна. И это даёт очень много сил. Изначально я настраивался на этот бой, как на исторический для нашей страны, наверное. Первый титульный бой в ММА в моём весе, и я сотворил небольшую историю».

Убойный маваши в голову. Вадим Немков деклассировал Бейдера и завоевал титул Bellator Владимир Токов проиграл сомнительным решением судей, Молдавский легко одолел Нельсона. Команда Фёдора произвела впечатление на фанатов ММА.

Быть в команде Фёдора Емельяненко – не только почётно, но ещё и невероятно ответственно. Немков надеется, что скоро спортсмены Fedor Team завоюют ещё немало громких титулов. Перспективы у подопечных Фёдора Емельяненко действительно прекрасные.

«Когда я попал в команду Фёдора, понимал, что на меня ложится большая ответственность. Мы дерёмся не только за себя, но и за команду, за Фёдора. Мы представляем его школу и должны показывать серьёзные результаты. Что и делаем. Вот забрали один титул, надеюсь, что заберём и в тяжёлом, и в среднем весе».



Новоиспечённый чемпион оказался удивлён действиями судьи. Райан Бейдер после нокдауна получил множество ударов, но поединок продолжался. Впрочем, такие действия рефери исключили лишние вопросы. Никто не сможет усомниться, что Немков по праву заполучил титул.



«Если честно, после того как я попал в первый раз, я начал уже просто добивать. Он демонстрировал признаки сдачи, но судья не останавливал, давал ему шанс. Он ещё два раза вставал, два раза падал. Я удивлён (действиями судьи — Прим. «Чемпионата»), но у Бейдера давно не было нокаутов, и поэтому, возможно, он стоял крепко на ногах. Но его сильно потряс удар ногой, после такого мало кто смог бы оказывать сопротивление».

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Дальнейшие планы российского бойца пока остаются расплывчатыми. В любом случае, подраться с новым обладателем пояса захотят многие. Сейчас Немков хочет поскорее вернуться к семье и детям. Спортсмен планирует широко отмечать завоевание чемпионского титула.



«Сейчас хотелось бы поскорее вернуться к семье, к своим детям, очень давно не видел их. Обнять, поцеловать. Почти три месяца провёл на сборах, общался с ними мало. Спасибо семье за то, что давали возможность тренироваться, особо не тревожили меня. Хочется домой, прежде всего. И буду сильно и широко отмечать победу.



Против кого мне предстоит защищать пояс? Если честно, там пока непонятная ситуация. Сейчас будут драться Мачидо с Дэвисом в сентябре. Возможно, претендентом будет кто-то из этой пары. Кори Андерсон только подписался в Беллатор, будет неправильно, если ему дадут сразу титульный бой. Пусть он перешёл из UFC, но это не даёт никаких поблажек. Но я буду драться с тем, кого мне даст Беллатор. А там, всё равно, в принципе».



Немков считает, что победа над Бейдером сделала его лучшим полутяжеловесом в мире. Россиянину мог бы составить конкуренцию разве что Джон Джонс, но тот недавно анонсировал переход в тяжёлый вес. Ещё один потенциальный конкурент, Даниэль Кормье, завершил карьеру спортсмена. Время Бейдера, по мнению Немкова, тоже ушло. Причём даже в тяжёлой весовой категории.

«На каком месте я вижу себя в полутяжёлой весовой категории в мире? Если честно, думаю, что я сейчас первый. Джон Джонс и Кормье – легенды, но эти ребята ушли. Поэтому, считаю, что я сейчас на первом месте. Бейдер очень тяжёлый, он был чемпионом в тяжёлом весе. И поскольку я его побил, считаю себя на первом месте. Меня поздравил Джон Джонс? Спасибо ему большое. Очень приятно слышать слова поддержки от легендарного спортсмена. Очень приятно.



Матч-реванш с Бейдером? Я бы согласился на этот бой, но не уверен, что его захочет Райан. Ему сейчас нужно время на восстановление. Я считаю, что его время прошло. Я забрал у него пояс в полутяжёлом весе, Валя (Молдавский – Прим. «Чемпионата») заберёт в супертяжёлом. Его эпоха прошла.

Немков не считает победу только своим достижением. Ему помогала команда, тщательно разобравшая тактику и умения Бейдера. Также россиянин рассказал, что всегда старается действовать первым номером. Чемпион готов драться с любым достойным оппонентом.



«Моя команда очень хорошо разобрала тактику ведения боя Бейдера, спарринг-партнёры очень хорошо копировали его действия и для меня не было сюрпризов. То, что он делал в бою: я знал, что он будет бить левой рукой и проходить в ноги. Хорошая работа на ногах и скорость сделали своё дело. Если посмотреть на мои бои, то видно, что мой план заключается в том, чтобы работать первым номером, агрессивно работать, наносить мощные удары. Тогда соперники теряются и делают то, что нужно мне. Я хочу сказать, что готов драться со всеми и приму вызов от любого достойного оппонента».