Боец UFC начал кривляться, изображая нокаут. Судья поверил и засчитал поражение. Видео

29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится очередной турнир UFC. В его карде значится долгожданный реванш Магомеда Анкалаева и Иона Куцелабы. Казалось бы, чем повторная схватка не топ-бойцов может привлекать внимание общественности? Но на деле история этого противостояния настолько необычна, что заслуживает отдельного повествования.

Впервые соперники встретились в феврале 2020 года. Анкалаев выходил на бой после ярчайшего успеха на московском турнире UFC в ноябре 2019 года. Тогда он красивым фронт-киком нокаутировал мощного Далчу Луангимбула, одержав третью победу подряд.

Права на видео принадлежат UFC, ролик можно посмотреть в официальном аккаунте UFC Russia в «Инстаграме».

Ион вышел в клетку после эффектного нокаута в схватке с Халилом Роунтри. Так что фанаты вполне резонно ожидали бескомпромиссной дуэли двух классных панчеров.

На деле же всё получилось иначе. Да, поединок был очень динамичным и необычным, но в то же время уж слишком скоротечным.

Куцелаба с первых же секунд обозначил работу первым номером и отметился лоу-киком, а затем попыткой хай-кика. Продолжив прессинг, Ион пропустил правый в голову от соперника, после которого его качнуло. Анкалаев, почувствовав, что хорошо попал, бросился вперёд. Сначала он выбросил мидл-кик, а затем попробовал донести до молдавского спортсмена и два хай-кика. В динамике казалось, что Куцелаба много пропускает, через мгновение Магомед пробил двойку – правый сбоку, левый снизу и Иона снова качало из стороны в сторону. Казалось, что он стоит на ногах только благодаря инстинктам. В конце концов у рефери Макдональда сдали нервы, и он остановил схватку, зафиксировав победу Магомеда техническим нокаутом. Все эти события уложились в какие-то 38 секунд.

Права на видео принадлежат UFC, данный ролик можно посмотреть в YouTube-канале UFC Russia.

Каково же было удивление всех, когда соперник Анкалаева стал яростно и мгновенно протестовать, выглядев так, будто ничего и не пропускал несколько секунд назад. Ион начал объяснять, что лишь изображал состояние гроги, чтобы заставить Магомеда броситься в атаку с открытым забралом и нокаутировать его. Что ж, актёрское мастерство Куцелабы оказалось на высоте, но план сработал против него.

При замедленных повторах видно, что Ион действительно не пропустил чистых и тяжёлых ударов.

После боя молдаванин снова подтвердил свою версию, отметив, что стал жертвой одного из худших решений рефери в истории.

«Сегодня я был лишён шанса показать свою работу болельщикам. Судейство — сложное дело, и сегодняшняя ошибка рефери стоила месяцев моей работы и возможного дохода моей семьи. Знаю, что комиссия может понять неправильность этого решения и изменить результат боя. В этой ситуации нет победителя. Фаны упустили возможность увидеть бой, который мог бы стать лучшим на турнире, соперник получил победу, которая будет оспариваться, а я стал жертвой одной из худших остановок боя в истории UFC», — писал Ион тогда в «Инстаграме».

Анкалаев поначалу не был согласен с версией Куцелабы, но через некоторое время признал, что решение третьего в клетке было неоднозначным и определить сильнейшего в паре ещё предстоит. Атлетическая комиссия отказалась менять результат боя, невзирая на протесты Иона. Как бы то ни было, стороны договорились о проведении реванша.

К повторному бою спортсмены идут уже почти пять месяцев. Сначала они должны были встретиться в апреле, но тогда эти планы сорвала полная отмена турниров из-за пандемии коронавируса. Затем схватку планировали на середину лета, но у Иона диагностировали COVID-19. И вот теперь долгожданный день не за горами. Уверены, что нас ждёт яркая дуэль, которая обязательно рекомендована к просмотру.