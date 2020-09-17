Бессмертного тоже можно нокаутировать. Нога Ковбоя угодила ему точно в нос. Видео

19 сентября в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC Fight Night 178, где будет собрано немало отличных спортсменов. В соглавном поединке вечера встретятся знаменитый Дональд Серроне и крепкий Нико Прайс. Дела Прайса не слишком хороши, в последние два года 30-летний спортсмен аккуратно чередует победы с поражениями. У Серроне по прозвищу Ковбой ситуация так и вовсе патовая – 37-летний ветеран проиграл четыре последних боя. Россиянин Умар Нурмагомедов недавно заявил, что у Серроне закончилась мотивация: «Даже по глазам видно, что он потушенный какой-то, нет огня и ярости».

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Однако Серроне, даже несмотря на последние неудачи, навсегда вписал себя в историю UFC. Американец удерживает рекорды организации по количеству побед (23) и финишей (16), в свои лучшие годы являясь фантастическим нокаутёром. Чемпионом Ковбой так и не стал, зато всегда дрался ярко и много, за счёт чего до сих пор удерживается в главном промоушене мира. Ударная техника Серроне была настоящей проблемой для его соперников, особенно коронные удары ногами. Один из таких ударов сполна прочувствовал на себе Мэтт Браун.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

10 декабря 2016 года Серроне и Браун встретились на UFC 206 в Торонто. Ковбой шёл на серии из трёх досрочных побед и надеялся вскоре побороться за титул. Ветеран промоушена Браун напротив, проиграл два последних поединка и рисковал оказаться уволенным. Безоговорочным фаворитом считался Серроне, находившийся в блестящей форме. За Брауна по прозвищу Бессмертный говорил солидный опыт: Мэтт выступал под эгидой UFCc 2008 года. К тому же Брауна считалось практически невозможным нокаутировать: до встречи с Ковбоем он лишь раз проиграл нокаутом.

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Браун смело пошёл вперёд на старте, но Серроне был точнее едва ли не в каждом размене. Периодически пропускал удары и Ковбой, в концовке первого раунда чуть не попавшийся на болевой приём. Следующие пять минут получились более равными, Брауну даже удалось отправить своего оппонента в мини-нокдаун. У Серроне отлично проходили удары ногами, что в третьем раунде стало для Бессмертного роковым. На 42-й секунде Браун провалился вперёд после удара по корпусу, после чего Ковбой тут же пробил хай-кик. Мэтт поймал ногу соперника носом, щелчок от удара был слышен по всей арене. Соперник Серроне отправился на канвас, после чего бой тут же был остановлен – шикарная победа нокаутом!

После победы над Брауном у Серроне началась полоса поражений – от Хорхе Масвидаля, Робби Лоулера и Даррена Тилла. Несмотря на солидный возраст, Ковбой сумел собраться с силами и вновь начал регулярно побеждать. Теперь же американец находится в низшей точке за карьеру: четыре боя подряд он не проигрывал никогда. В случае неудачной встречи Дональда с Нико Прайсом мы рискуем больше никогда не увидеть Серроне в октагоне.