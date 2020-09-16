Редчайший нокаут ап-киком. Боец UFC победил в почти безнадёжной ситуации. Видео

Предстоящий турнир UFC обещает быть одним из самых интересных за последние недели. Чего только стоит встреча Колби Ковингтона с Тайроном Вудли, а также очередное выступление Хамзата Чимаева. Но кроме этого, нас ожидает по-настоящему огненное соглавное событие шоу. В октагон выйдут одни из самых зрелищных бойцов лиги – Дональд Серроне и Нико Прайс. Поединок пройдёт в полусреднем весе. И если Ковбой не нуждается в представлениях, то Прайс, невзирая на целый ряд классных побед и четыре бонуса за «Выступление вечера», частенько выпадает из поля зрения любителей ММА.

В преддверии очередного боя Прайса, мы решили вспомнить об одной из самых эпичных побед в его исполнении. 12 октября 2019 года в Тампе (штат Флорида, США) состоялся турнир UFC Fight Night 161. В его основном карде и выступил Нико, а его соперником стал Джеймс Вик. Прайс выходил в октагон после поражения от Джоффа Нила, которое было для него уже третьим в промоушене, так что перед ним стояла задача реабилитироваться. Что касается Вика, то и он до турнира в Тампе потерпел три поражения кряду (два досрочных) и, по сути, для него это был последний шанс реанимировать тонущую карьеру.

Бой начался без разведки. Высоченный для полусреднего веса Вик (191 см) сразу же стал отступать под давлением Прайса, надеясь на работу с дистанции. Но долго продержаться в таком темпе Джеймс не сумел, и после первого акцентированного попадания от Нико оказался на канвасе.

Прайс начал попытки обработать соперника локтями и попробовал провести удушающий, но, к чести Вика, он выдержал сумасшедший прессинг оппонента и сумел встать. Более того, затем Джеймс сам перевёл поединок на канвас, начав яростно атаковать лежащего на спине Прайса. Казалось, что ещё немного и Вик прервёт неудачную серию. Но в одном из эпизодов он, пытаясь найти оптимальную дистанцию, привстал и немного снизил давление на оппонента. Большего Прайсу и не потребовалось.

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Отчаянно отбиваясь ногами, он провёл сумасшедший ап-кик, зарядив пяткой точно в подбородок несчастного Вика. Тот отключился практически сразу и упал на всё ещё лежачего противника. Нико попытался провести добивание, очевидно не до конца понимая, какой серьёзный удар ему удалось донести до цели. В дело вмешался рефери и зафиксировал победу Прайса нокаутом. За такое яркое выступление триумфатор был вознаграждён бонусом в размере $ 50 тыс. Заслуженная награда, если учитывать, что это был лишь второй случай в истории лиги, когда кому-либо удавалось провести такой сокрушительный ап-кик. Первым такой трюк провернул Джон Фитч в 2006 году.

После этой победы Прайс выходил в октагон лишь раз. В мае 2020 года на турнире в Джексонвилле он досрочно проиграл Висенте Луке. Что касается Вика, то официально он ещё не объявлял о завершении карьеры, но после четырёх поражений кряду больше не появлялся в октагоне. Большой вопрос, появится ли он в клетке когда-нибудь ещё.

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Нам же остаётся ждать противостояния Нико Прайса и Дональда Серроне. Очевидно, что они могут подарить зрителям ярчайшее представление. Прайсу же, кроме всего прочего, представится возможность завершить карьеру ещё одного бойца. Есть большие сомнения, что в случае пятого поражения подряд Ковбой продолжит выступления.