Девушка-боец требовала себя ударить. Холм нокаутировала её ногой в голову. Видео

Холли Холм – одна из главных фигур в истории женских смешанных единоборств. 38-летняя девушка-боец по прозвищу Дочь Проповедника настоящий универсал: до перехода в ММА Холм построила неплохую карьеру в кикбоксинге и cтала звездой бокса, удерживая титулы сразу в трёх весовых категориях. В смешанных единоборствах Холм за десять боёв дошла до чемпионского пояса UFC, сенсационно нокаутировав великую Ронду Роузи. Следом случились три поражения подряд, но сейчас Дочь Проповедника – вторая в рейтинге своего дивизиона.
Утром 4 октября Холм подерётся в главною бою вечера с мексиканкой Ирэн Алданой. 32-летняя Алдана в последнем поединке брутально нокаутировала Кэтлин Виейра и будет представлять серьёзную опасность для американки. Однако за Дочь Проповедника говорит её огромный опыт: помимо Роузи, американка выигрывала у множества мастеровитых соперниц. Свою последнюю на сегодняшний день победу нокаутом Холм добыла 17 июня 2017 года в бою с Бет Коррейей. Холм тогда шла на серии из трёх неудач, из-за чего многие практически списали её со счетов. Сама Коррейя утверждала, что нокаутирует Дочь Проповедника в первом, максимум втором раунде.
Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.
Поединок в Сингапуре начинался очень осторожно. В первые пять минут соперницы в основном изображали удары, нечасто доводя их до цели. Примерно в том же стиле проходил следующий раунд: Холм пробовала свои коронные удары ногами, её противница стремилась сокращать дистанцию и бить руками. В начале третьего раунда Коррейя начала настаивать на «зарубе»: делала приглашающие движения ладонями, дерзко опускала руки и показывала другие жесты, заводя себя и публику. Холм ответила в своём стиле – пробив могучий левый хай-кик точно в голову Бет. Та присела в полубессознательном состоянии и получила брутальный добивающий удар кулаком.
После такого поражения Коррейя нашла в себе силы, чтобы признать мастерство соперницы: «Хочу поздравить Холли Холм с победой. Она не уходила и не пряталась, а сражалась со мной в главном событии вечера. Я хочу поблагодарить всех моих поклонников, партнёров и команду. Я не смогла вернуться с победой, о которой мечтала, но я возвращаюсь с высоко поднятой головой. Я мечтала сражаться в Азии и быть главным событием вечера и сделала это».
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