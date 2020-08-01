День, когда Ронда окончательно поверила в свой бокс. Это стало концом её карьеры. Видео

После этого триумфа последовало два тяжёлых поражения, после которых легендарная чемпионка уже не оправилась.

На протяжении большей части карьеры Ронда Роузи слышала в свой адрес обвинения в том, что она недостаточно разносторонний боец, чтобы считаться великим чемпионом в UFC. В Страйкфорс она добывала победы в основном приёмами, поскольку база у неё – борьба. Она уверенно чувствовала себя на канвасе, умело входя в клинч, после чего у большинства её соперниц не было ни единого шанса. Следовал бросок и победа сабмишеном.

Но когда чемпионка оказалась в UFC от неё начали требовать большего разнообразия. Эти настроения в среде болельщиков живут и сегодня. Все мы помним, как освистали Джона Джонса после его последней победы. Фанаты чувствовали себя обманутыми потому, что один из лучших бойцов современности оказался настолько прагматичным, что не позволил оппоненту ни разу толком по себе не попасть и большую часть боя провёл на канвасе у сетки.

Из этой позиции люди в зале ничего не видят, только если через большой экран, который находится под сводом огромного зала. Но зачем платить тысячи долларов за то, что можно с комфортом наблюдать в своём доме на огромной плазме. Зачем для этого ехать на арену и с затёкшей шеей мысленно ругать парня, на которого вы пришли посмотреть. И если Джонс реагирует на всё это спокойно, ещё и прибавку требует за свои усилия не получить по голове, то Ронда реально на эту тему завелась.

Экспрессия Ронды и очаровательная улыбка Джины. Чем сейчас занимаются главные красотки ММА Восхитительные Роузи и Карано — заставили фанатов полюбить женские бои.

Ровно 5 лет тому назад случился один из ключевых в карьере великой девушки-чемпионки бой. Роузи встречалась с Бет Каррейей. На тот момент рекордс чемпионки UFC составлял 11 боёв без поражений. А против неё вышла в октагон бразильянка, которая побед добивалась, в основном, решением судей. Ну когда, как не в этом поединке окончательно закрепить славу нокаутёра?

И Роузи с первых секунд пошла в атаку. Она отчаянно вступала в размен ударами, получив вполне ощутимый урон. Но её ударная мощь оказалась куда круче, чем у Бет. В одном моменте сама Ронда немного была потрясена, но напора хватило, чтобы отправить соперницу в нокаут. Как мы можем сейчас догадаться, эта победа, на фоне двух остальных (над Дэвис и Макманн) заставила чемпионку переоценить свои возможности. Каррейра была нокаутирована, но победа оказалась Пирровой.

Права на видео принадлежат UFC, ролик можно посмотреть в инстаграм-аккаунте UFCEurope.

В двух своих следующих поединках Роузи ввязалась в открытый бой с мастером кик-боксинга Холли Холм, а затем прилично пострадала в схватке с невероятной Амандой Нуньес. На этом карьера первопроходца UFC закончилась. Теперь Аманда – чемпионка в двух категориях, Холли претендует на титульный бой, а Ронда – заведует фермой.

Давайте вспомним одну из самых ярких побед Ронды, которая вскружила головы её новым наставникам и положила конец славной, пусть и не однозначной, карьере.