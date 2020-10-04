Зарубились, словно в баре. Итальянский Жеребец жёстко нокаутировал немца. Видео

Турнир UFC Fight Island 4 получил откровенно блеклым. Минимум ярких нокаутов, скучноватый основной кард и почти полное отсутствие звёздных спортсменов. Однако бойцовский вечер всё равно не обошёлся без интересных поединков. Например, предварительный кард открывала отличная встреча Луиджи Вендрамини и Джесси Айяри. Бой итальянца по прозвищу Итальянский Жеребец и немецкого спортсмена получился по-настоящему зрелищным, хотя в общей сложности продлился лишь 72 секунды.

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Для 22-летнего Вендрамини поединок был только вторым под эгидой UFC. Дебют у итальянца не задался: он потерпел первое поражение в карьере, оказавшись в нокауте после удара коленом Элизеу Залески дос Сантоса. Айяри по прозвищу Абакус начал свой путь в промоушене победой над Джимом Уолхедом, следом проиграв Даррену Тиллу и Стивену Рею. Немец зарекомендовал себя как крепкого и выносливого, но не слишком разнообразного бойца.

Встреча Вендрамини и Айяри началась с неторопливых попыток раздёргать защиту, но не прошло и минуты, как бойцам надоело осторожничать. Они начали размен в откровенно «барном» стиле: точнее оказался итальянец, после жёстких ударов которого Абакусу пришлось отступать. Вендрамини не позволил сопернику отдышаться и выиграл ещё один размен размашистыми ударами, после чего опрокинул немца великолепным хай-киком. Айяри повалился на канвас, где Итальянский жеребец мгновенно его добил.

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Классный поединок позволил Вендрамини получить заслуженную награду в $ 50 тыс за «Выступление вечера». Итальянец закрыл поражение в дебютном бою и объявил, что готов получить соперника из топ-15 лёгкого веса. Луиджи нужно подождать: одного красивого нокаута недостаточно, чтобы драться с именитыми бойцами. Айяри вскоре может покинуть промоушен из-за серии из трёх поражений. Впрочем, в последнее время Дана Уайт не торопится увольнять спортсменов: Абакус может получить ещё один шанс.