Зарубились, словно в баре. Итальянский Жеребец жёстко нокаутировал немца. Видео

Турнир UFC Fight Island 4 получил откровенно блеклым. Минимум ярких нокаутов, скучноватый основной кард и почти полное отсутствие звёздных спортсменов. Однако бойцовский вечер всё равно не обошёлся без интересных поединков. Например, предварительный кард открывала отличная встреча Луиджи Вендрамини и Джесси Айяри. Бой итальянца по прозвищу Итальянский Жеребец и немецкого спортсмена получился по-настоящему зрелищным, хотя в общей сложности продлился лишь 72 секунды.
Для 22-летнего Вендрамини поединок был только вторым под эгидой UFC. Дебют у итальянца не задался: он потерпел первое поражение в карьере, оказавшись в нокауте после удара коленом Элизеу Залески дос Сантоса. Айяри по прозвищу Абакус начал свой путь в промоушене победой над Джимом Уолхедом, следом проиграв Даррену Тиллу и Стивену Рею. Немец зарекомендовал себя как крепкого и выносливого, но не слишком разнообразного бойца.
Встреча Вендрамини и Айяри началась с неторопливых попыток раздёргать защиту, но не прошло и минуты, как бойцам надоело осторожничать. Они начали размен в откровенно «барном» стиле: точнее оказался итальянец, после жёстких ударов которого Абакусу пришлось отступать. Вендрамини не позволил сопернику отдышаться и выиграл ещё один размен размашистыми ударами, после чего опрокинул немца великолепным хай-киком. Айяри повалился на канвас, где Итальянский жеребец мгновенно его добил.
Классный поединок позволил Вендрамини получить заслуженную награду в $ 50 тыс за «Выступление вечера». Итальянец закрыл поражение в дебютном бою и объявил, что готов получить соперника из топ-15 лёгкого веса. Луиджи нужно подождать: одного красивого нокаута недостаточно, чтобы драться с именитыми бойцами. Айяри вскоре может покинуть промоушен из-за серии из трёх поражений. Впрочем, в последнее время Дана Уайт не торопится увольнять спортсменов: Абакус может получить ещё один шанс.
- 4 октября 2020
-
11:53
-
10:22
-
10:04
-
08:59
-
08:27
-
07:36
-
04:40
-
04:16
-
03:07
-
00:15
- 3 октября 2020
-
22:19
-
20:11
-
19:16
-
18:39
-
18:16
-
16:30
-
15:55
-
14:59
-
13:49
-
12:58
-
11:56
-
10:54
-
09:28
-
08:00
-
06:07
-
01:01
-
00:05
- 2 октября 2020
-
22:05
-
21:26
-
20:09
-
18:23
-
18:20
-
17:52
-
16:00
-
15:04