Редкий удар, от которого не спастись. О бэкфисте локтем бойцы обычно узнают от медиков

В субботу, 10 октября 2020 года, на берегу Чёрного моря в гостеприимной Анапе прошёл 17-й турнир MMA Series, организованный телеканалом «М1 Global». Ивент получился зрелищным и несмотря на то, что проводился без зрителей, накал борьбы в клетке был весьма приличным. Редкий случай, когда 9 из 12 боёв турнира завершились досрочно.

Результаты и зрелищные нокауты турнира ММА Серия-17

В одном из самых зрелищных поединков на канвасе сошлись россияне Илья Фрейманов и Эрзиман Байрамов. Илья, как базовый ударник и большой любитель агрессивно вести свои поединки, в первых минут пошёл в атаку. Эрзиман пытался спастись от града ударов в клинче, периодически затягивая соперника к клетке. В одном из эпизодов питерскому бойцу удался эффектный бросок. Но удерживать подвижного краснодарца было очень непросто. И именно эта изворотливость и желание пробить из любого положения решили исход поединка.



Есть в ММА такие удары, от которых практически нельзя спастись в тот момент, когда соперник начал их исполнение. В данном случае мы имеем именно такой пример. Стартовая пятиминутка близилась к своему завершению, когда задышавший (как говорят в таких случаях спортсмены) Байрамов в очередной раз цеплялся за соперника, помышляя только о минутной паузе. И когда Илья развернулся к нему спиной и начал движение в центр октагона, помышлял только о том, чтобы все силы вложить в мощный удар с левой.

До сирены оставалось 25 секунд, и Эрзиман планировал забрать концовку. Но у представителя бойцовского клуба «Кузня» на этот эпизод были другие планы. Илья, сделав короткий шаг вперёд левой ногой, одновременно и крайне неожиданно для оппонента выбросил назад правый локоть. Удар прошёл по минимальной траектории и угодил точно в скулу. Бэкфист получился настолько неожиданным, что ни увернуться, ни заблокировать его не было ни единого шанса. Тем более, что Байрамов был всеми мыслями в собственной атаке.

Снёс соперника коленом и начал его передразнивать. Веном разозлил даже судью. Видео Майкла Пейджа многие недолюбливают из-за скверного характера. Но дерётся MVP отменно.

Нам остаётся только посочувствовать и пожелать бойцу из питерского клуба «Прайд» скорейшего восстановления. А его соперник на вполне законных основаниях от души отпраздновал победу. После двухгодичного простоя, случившегося после поражения решением судей от Виктора Колесника, Фрейманов вышел на победную тропу. Эта виктория стала для Ильи четвёртой кряду, и мы настоятельно рекомендуем к просмотру его поединки. Равно, как и турниры MMA Series, в которых всегда есть на что посмотреть и за кого побелеть.