Снёс соперника коленом и начал его передразнивать. Веном разозлил даже судью. Видео

10 октября в Париже пройдёт историческое событие – Bellator проведёт сразу два турнира за один день. Ранее во Франции смешанные единоборства были официально запрещены: промоушен Скотта Кокера станет пионером турниров ММА в стране. Больше не повторится странная ситуация, когда французские бойцы могли драться где угодно, кроме родины. Состав участников для громкого события подобран соответствующий – целая россыпь сильных спортсменов, в том числе и французов. В одном из главных боёв вечера выступит Майкл Пэйдж – человек, который каждый поединок превращает в зрелищное шоу.

Британец Пэйдж по прозвищу Веном – настоящий универсал. Он показывал отличные результаты в кикбоксинге, карате и профессиональном боксе, но выбрал смешанные единоборства. Майкл не прогадал: именно в ММА его талант раскрылся в полной мере. 191-сантиметровый спортсмен с великолепной пластикой и могучими ударами заслуженно попал в Bellator уже после трёх профессиональных боёв. Пэйдж стал настоящим подарком для промоушена, оказавшись ярким шоуменом. Он не только зрелищно атакует и красиво нокаутирует: Веном в октагоне куражится, позволяя себе откровенно шутовские ужимки.

Главного наглеца ММА наказали за понты. Веном начал кривляться и улетел в нокаут. Видео Майкла Пэйджа не любят даже судьи. Слишком вызывающе он себя ведёт.

Такое поведение нравится далеко не всем, зачастую Пэйджа жёстко критикуют коллеги по спортивному цеху. Он успел поссориться с десятком бойцов, тренеров и судей, но не изменяет себе. Ничему не научил британца даже нокаут в бою с Дугласом Лимой, брутально наказавшим Майкла за пижонство. Особенно сочно Веном празднует победы: поиск покемонов в октагоне, щелчок «Перчаткой бесконечности» и другие шутовские номера. Не менее креативно Пэйдж отметил успех в поединке с Ричардом Кили.

Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide, ролик можно посмотреть на YouTube-канале BellatorMMA

27 сентября 2019 года Пэйдж впервые вышел в октагон после нокаута от Лимы. В соперники британцу достался малоизвестный Ричард Кили, на счету которого был лишь один поединок в Bellator. Мужчины перед встречей долго обменивались оскорблениями в «Твиттере», но бой прошёл откровенно «в одни ворота». Веном уложился за три минуты: после тотального доминирования он взлетел в воздух, зрелищно пробив коленом в голову противника. Тот рухнул так, что судье сразу стало понятно – добивание не потребуется.

Пэйдж даже не посмотрел в сторону Кили, начав очередное представление: боец талантливо изобразил нокдаун, который следом превратился в танец. Одновременно британец осыпал оскорблениями лежащего Кили, припоминая тому конфликт перед поединком. Это очень не понравилось знаменитому рефери Дэну Мираглиотте, который отвёл победителя в сторону и жёстко с ним поговорил. Пэйдж обиделся и пообещал, что тот больше никогда не будет работать на его боях: «Он меня оскорбил, это было ужасно. Не хочу видеть его в октагоне. Пусть извиняется».