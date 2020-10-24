Хабиб бил соперника и уговаривал сдаться. Мучения бедолаги прекратил судья. Видео

В UFC у Нурмагомедова ещё не было соперника, доставившего чемпиону серьёзные проблемы.

Несколько часов осталось до главного боя 2020 года. На «Бойцовском острове» в Абу-Даби, в рамках турнира UFC 254, сойдутся действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель пояса временного чемпиона Джастин Гэтжи. Этот поединок обещает стать для Орла одним из самых непростых в карьере. Готовился Хабиб к очередной защите титула без своего отца и наставника Абдулманапа Нурмагомедова, ушедшего из жизни 3 июля этого года.

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Предлагаем вам вспомнить ярчайшие победы из карьеры российского чемпиона.

Камал Шалорус

20 января 2012 года

Удушающий приём (удушение сзади)

Это был официальный дебют Хабиба в промоушене UFC и на территории США. Тогда ему противостоял иранский боец Камал Шалорус. И уже в этой схватке дагестанский Орёл продемонстрировал американской публике, журналистам и аналитикам своё фирменное искусство борьбы и боя в партере.



Как следует измотав соперника в первых двух раундах, Хабиб неспешно начал заключительный отрезок поединка. А затем, после разведывательной попытки тейкдауна, он всё же перевёл оппонента в партер. Шалорус попытался контратаковать, но Нурмагомедов вырвался из его захвата шеи. После чего последовала яркая развязка боя.

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Хабиб финишировал своего первого оппонента в UFC по классике, проведя интенсивный граунд-энд-паунд перед тем, как заставить его сдаться болевым приёмом. Осыпаемый градом ударов Шалорус безуспешно пытался выбраться из проигрышной позиции. Но, не сумев вывернуться, лишь подставил Хабибу спину, которую тот, естественно, тут же забрал. А жёсткий удушающий захват заставил иранца уже спустя несколько секунд капитулировать.

Тиагу Таварис

19 января 2013 года

Технический нокаут (удары локтями и руками)

В третьем бою в UFC Нурмагомедов продемонстрировал свой бойцовский универсализм. Он показал всем, что может валить соперников на канвас не только проводя тейкдауны, но и акцентированными ударами. Подобная тактика Орла сильно озадачила бразильца Тиагу Тавариса, который опасался прежде всего борцовских приёмов дагестанца.



Но уже в концовке 1-го раунда Хабиб бросился вперёд и нанёс неожиданный и резкий левый апперкот на скачке в челюсть оппонента. Не увидевший этот удар бразилец смачно завалился спиной на настил октагона.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC Russia

Шокированная таким поворотом событий местная бразильская публика тут же притихла, а Орёл безупречно довёл начатое до конца. Добивание Нурмагомедов проводил активно, но очень хладнокровно. Около двух десятков ударов локтями и кулаками в голову потрясённого соперника заставили рефери сделать отмашку о прекращении схватки.

Даррелл Хорчер

16 апреля 2016 года

Технический нокаут (удары)

Седьмой поединок в рамках UFC Хабиб должен был проводить с американцем Тони Фергюсоном, но тот травмировался и бой на коротком уведомлении принял американский смельчак Даррелл Хорчер.



Здесь Нурмагомедов показал умение выбирать выгодные позиции и реализовывать из этого своё преимущество. С самого начала 2-го раунда Хабиб по-хозяйски занял центр клетки и принялся ловить соперника на его ошибках. И уже всего через полминуты Орлу удалось зажать визави у сетки, перевести его в партер броском через бедро, а затем забрать спину.

Хабиб сам не смог подняться на весы. Он вообще сможет выйти на бой?! Видео С каждым годом гонять вес Орлу становится всё сложнее.

Дальнейшее уже было делом техники. Хабиб сполна использовал свою доминирующую позицию, применив безостановочный граунд-энд-паунд. В итоге поединок был прекращён рефери после того, как захвативший туловище ногами Орёл неустанно наносил по стоящему на коленях и закрывшемуся в пассивной обороне сопернику безответные удары руками. Для Хорчера бой с Нурмагомедовым стал последним официальным поединком в карьере.

Майкл Джонсон

12 ноября 2016 года

Болевой приём (кимура)

Следующим противником Хабиба стал американец Майкл Джонсон, на котором Орёл показал, в частности, своё умение проводить болевые приёмы. К 3-му раунду Джонсон уже держался лишь на морально-волевых качествах. В двух предыдущих отрезках боя он был полностью измочален неустанным прессингом Нурмагомедова, который безжалостно бросал его на настил и обрабатывал ударами буквально на выбор.



Сначала российский боец продемонстрировал, что он превосходит американца и в стойке, нанеся ему несколько точных ударов, а спустя полминуты после начала раунда сделал захват и потащил соперника к сетке. Этого приёма опасаются все оппоненты Хабиба, так как он считается его коронкой.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC Russia

Установив контроль над визави и руками, и ногами, Нурмагомедов проводил свои атаки, параллельно уговаривая Джонсона сдаться. Тот продолжал сопротивляться даже после того, как Орёл занял позицию сверху в фул маунте и принялся наносить удары руками по неприкрытому лицу американца. Но рефери вмешался только когда Хабиб сменил позицию и, сделав выход на кимуру, едва не оторвал плечевой сустав соперника жёстким изломом.

6 октября 2018 года

Удушающий приём (залом шеи)

Ну, и наиболее ярким и резонансным завершением боя в исполнении Хабиба является, конечно же, его финиш скандально известного ирландского трэштокера Конора Макгрегора.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC Russia

Развязка их схватки наступила в 4-м раунде, когда Нурмагомедов удачно прошёл сопернику в ноги, после чего, после серии ударов, мастерски сработал в отношении улучшения позиции. Сначала Орёл попытался выйти на удушающий из-за спины, а затем, когда этот приём не прошёл, он применил другой вариант, зайдя за спину и защёлкнув на шее ирландца плотный замок.



По тому как Хабиб действовал в развязке боя было очевидно, что между соперниками существует личная неприязнь. Нурмагомедов пережал челюсть Конора с неистовой жёсткостью и в итоге, спустя всего несколько секунд, Макгрегор вынужден был постучать по руке россиянина, сигнализируя свою капитуляцию.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в «инстаграме» @KhabibNurmagomedov

Находившийся в непосредственной близости от оппонентов рефери тут же принялся разнимать их, но Хабиб, казалось, не хотел убирать захват. А после этого начались всем известные события с выпрыгиванием Орла из клетки и массовой потасовкой как в октагоне, так и в зрительном зале.