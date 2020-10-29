Олимпийская система в круглой клетке. С чего начинался Bellator

Организация Bellator (в переводе с латыни – «воин») существует с 2008 года, и за это время уже успела обзавестись статусом одного из ведущих промоушенов ММА в мире. Сейчас под её эгидой проводят поединки многие известные и популярные бойцы, а её теле- и онлайн-аудитория достигает 1 миллиарда человек в более чем 160 странах мира. Стремительное развитие компании произошло благодаря различным факторам. Но её основание целиком и полностью стало заслугой одного человека.

Безумный энтузиаст Бьёрн Ребни – основатель промоушена

Бьёрн Ребни был не очень известным бизнесменом из Калифорнии. В свободное время он интересовался и занимался боевыми искусствами. А амбициозная идея обзавестись собственным промоушеном у него возникла после просмотра первых турниров тогда ещё только учреждённой организации UFC.

Со временем он буквально загорелся этим замыслом и предпринимал для его воплощения поистине титанические усилия. Причём он хотел создать промоушен ММА, который бы отличался от уже существующих на то время своих собратьев.

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В 2006 году Ребни отодвинул на задний план все остальные карьерные и бизнес-интересы, с головой окунувшись в реализацию своего главного проекта. Полтора года его жизнь напоминала гонку по вертикали. За это время он встретился с 60-ю потенциальными инвесторами, но каждый раз получал от них отказ.

Фото: Getty Images

Однако он и не думал опускать руки, начав основание промоушена за собственные средства. И поскольку своих денег не хватало, Ребни вложил не только все сбережения, но и трижды закладывал под получение кредитов для реализации этой цели собственный дом.

И вот 62-я встреча с инвесторами, наконец-то, оказалась для него удачной. В Нью-Йорке идеей Ребни заинтересовались представители инвестиционного фонда Plainfield Asset Management. Бьёрну таки удалось выбить у них достаточную для начала существования ММА-промоушена сумму денег.

Наконец, в сентябре 2008 года Ребни основывает организацию, которой придумывает название Bellator Fighting Championships. Также он становится её исполнительным директором и президентом.

Индивидуальные «фишки» организации Bellator

Главной идеей Бьёрна было возвращение к турнирам по системе на выбывание, которая ранее существовала в UFC и в PRIDE. Он считал соревнования по образу гран-при наиболее интересными и привлекательными для зрителей. Позднее Ребни ввёл в этот формат ещё и турниры «Летней серии».

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Он хотел каждый месяц проводить по раунду гран-при в каждой по отдельности весовой категории. Участники начинали состязание с 1/4 финала, победители встречались в 1/2 финала, после чего проводился финальный бой, триумфатор которого получал намного большую чем остальные сумму – 100 тысяч долларов.

Спустя два года проведения таких турниров на вылет победитель турнира уже не мог именовать себя чемпионом, а лишь завоёвывал право оспорить титул у чемпиона предыдущего года, который ожидал, кто по итогам гран-при составит ему конкуренцию в титульном поединке.

Также Ребни решил ввести в Bellator и другие свои «фишки», благодаря которым его промоушен отличался бы от других. Главной визитной карточкой своей организации Бьёрн считал то, что в ней бойцы дерутся в круглой клетке, тогда как в UFC они делали это в октагоне, а, например, в M1 – в гибридном ринге.

Были свои нюансы и в правилах проведения схваток. Например, чтобы минимизировать получение бойцами травм и, в частности, рассечений, из-за которых победители предварительных стадий могли попросту не выйти на следующий бой, удары локтями разрешалось наносить только в финальном поединке, а в 1/4 и 1/2 финала они были запрещены.

Как Эдди Альварес, Ребни и компания завоёвывали телерынок

Первый турнир под названием «Bellator Fighting Championships 1» новосозданный промоушен провёл в апреле 2009 года во Флориде. В главных поединках этого ивента досрочные победы одержали ставшие впоследствии очень известными бойцами американцы Хорхе Масвидаль и Эдди Альварес.

В 1-м сезоне были разыграны титулы в среднем, полусреднем, лёгком и полулёгком весах. И победителями в них а, соответственно, первыми чемпионами Bellator стали Эдди Альварес, Лайман Гуд, Гектор Ломбард и Джо Сото.

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После этого Ребни взял паузу в проведении следующих гран-при, дабы найти транслятора турниров Bellator. Он понимал, что главный доход спортивные мероприятия получают не от продажи билетов и не от спонсорских вливаний, а именно от продажи прав на их трансляции по телевидению и в интернете. Однако и в год простоя Bellator продолжал подписывать новых бойцов, открывать офисы и строить тренировочные центры.

В итоге Ребни удалось договориться с кабельным медиа-гигантом ESPN, который имеет охват почти во всех уголках США. Затем были привлечены телеканал Fox Sports Net, NBC, испаноязычная телесеть Telemundo и спутниковый телеканал MTV2, которые транслировали турниры Bellator на многие страны мира.

Кроме того, Бьёрн заключил немало спонсорских и рекламных контрактов (с производителем спортивной экипировки «Everlast», автопроизводителем «Ford» и другими), а также сумел заинтересовать в предоставлении площадок проведения турниров крупные казино страны.

В итоге Ребни настолько «раскрутил» своё детище, что осенью 2011 года ему удалось очень выгодно продать его акции медиа-гиганту Viacom. В 2013 году компания изменила название с Bellator Fighting Championships на нынешнее Bellator MMA. Перестав быть собственником промоушена, Бьёрн всё же продолжил оставаться его управляющим.

Увольнение президента-«рабовладельца» и приход безработного Скотта Кокера

Продолжал развиваться Bellator и в чисто спортивном плане. В 2011 году появилась первая женщина-чемпион промоушена – Зойла Фраусто Гуржел. А состоявшийся в ноябре 2011 года бой между Майклом Чендлером и Эдди Альваресом впоследствии был назван лучшей схваткой в ранней истории промоушена и, по мнению многих, заслуживал тогда победы в номинации «Бой года».

Фото: Bellator.com

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Но в судьбе основателя организации случился неожиданный и неприятный поворот. В 2012 году главная на то время звезда Bellator Эдди Альварес пожелал перейти к конкуренту – в UFC. А Ребни во чтобы то ни стало стремился его удержать. Когда всяческие посулы в виде обещаний отчисления процентов от продаж платных трансляций и т.п. не возымели на него действие, Бьёрн решил добиться своего через суд.

Почти годичная тяжба привела к тому, что Альварес вынужден был остаться в Bellator. Но это возымело негативный эффект на привлечение в промоушен новых бойцов. Ребни обвиняли в деспотизме по отношению к подопечным и сравнивали его с рабовладельцами. Перспективные парни отказывались заключать с организацией долгосрочные соглашения, из-за чего Bellator вынужден был переключиться на свободных от контрактов с другими промоушенами ветеранов (Тито Ортиса, Куинтона Джексона, Мухаммеда Лаваля).

В итоге боссам из Viacom не понравилась проводимая Ребни стратегия развития организации и летом 2014 года совет директоров принял решение уволить отца-основателя. Новым президентом Bellator был назначен Скотт Кокер, который к тому времени уже покинул пост главы промоушена Strikeforce.

Но о самом Кокере и его эпохе мы расскажем в следующем материале.