Чемпион мира по боксу погнался за грабителем. Это было худшее решение в жизни

Несколько дней назад бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс поведал у себя в «Инстаграме» историю о том, как он обнаружил возле своего дома вора, заставил его бежать и преследовал с ружьём наперевес.

Также Джонс выложил видеозапись с камеры наблюдения, на которой запечатлено, как злоумышленник проник во двор его дома и пытался что-то умыкнуть из припаркованных там машин. Сначала вора обнаружила собака Джонса, а затем на её лай прибежал и сам хозяин с оружием в руках.



Джонс не раскрыл всех деталей и итогов преследования, заметив лишь, что благоразумно не стал стрелять в убегающего воришку-неудачника. «Ему повезло, что я достаточно умён, чтобы не стрелять в убегающего человека. Народ, я знаю, что настали тяжёлые времена, но ваша жизнь не стоит нескольких украденных вещей. Скажите, что вы сделали бы иначе?» – сопроводил такой записью выложенное видео Джонс.

Экс-чемпион UFC с ружьём погнался за воришкой. Выложил видео и спросил мнение фанатов В комментариях Джона Джонса буквально подняли на смех.

Однако знаменитый боец ММА не учёл в этой истории одной важной детали. Джон, похоже, не задумался над тем, что могло бы произойти, если бы убегающий преступник оказался также вооружён огнестрельным оружием. А ведь в таком случае жизнь так опрометчиво бросившегося за ним в погоню чемпиона могла оказаться под серьёзной угрозой.



В этой связи вспоминается случай не просто неудачного преследования грабителей, а гибели человека, который хотел осуществить возмездие над злоумышленниками собственными силами и средствами.



Речь идёт о бывшем чемпионе мира в двух весовых категориях по профи-боксу американце Верноне Форресте. Этот боец по прозвищу Гадюка (Viper) известен любителям бокса прежде всего двумя дилогиями – против соотечественника Шугара Шейна Мозли и скандально известного никарагуанца Рикардо Майорги. Именно за две победы над Мозли Форрест был удостоен звания лучшего бойца 2002 года многими боксёрскими ресурсами, в том числе и «библией бокса» – журналом The Ring.

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Так вот, в последний день своей жизни, 25 июля 2009 года, 38-летний ветеран ринга оказался жертвой вооружённого ограбления в родной Атланте. Форрест ехал в автомобиле вместе с 11-летним сыном своей гражданской жены. Возле одной из автозаправок он решил остановиться, чтобы подкачать колесо.

Ребёнок отошёл в уборную и Вернон остался один возле своего «Ягуара». В это время к автозаправке подъехал «Понтиак». Из него вышел человек, который достал оружие и под угрозой его применения снял с Форреста часы Rolex и чемпионский перстень, после чего бросился бежать.



Чемпион тут же схватил лежавший в салоне автомобиля свой официально зарегистрированный пистолет и ринулся вслед за грабителем. Однако было почти 11 часов вечера и Вернон вскоре потерял из виду скрывшегося в темноте преступника.



Возвращаясь назад, он наткнулся на стоявшего неподалёку от места событий человека. О чём-то коротко переговорив с ним, Форрест направился к своей машине. Он сделал лишь несколько шагов, после чего этот незнакомец, оказавшийся сообщником грабителя, произвёл из полуавтоматического оружия восемь выстрелов в спину чемпиона. Вернон упал и скончался на месте. Позднее следствие насчитало в его теле семь ран, которые привели к гибели выдающегося боксёра.



Также впоследствии стало известно, что злоумышленников было трое. Третьим оказался водитель «Понтиака», который подобрал убегавшего от Форреста грабителя, из-за чего, видимо, Вернону и не удалось его догнать.

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Форрест был погребён спустя неделю после убийства. На его похороны пришли более 1500 человек, в числе которых были такие известные личности из мира бокса, как Эвандер Холифилд, Антонио Тарвер, Бадди Макгирт и многие другие.

Все три преступника со временем были задержаны полицией. Дольше всех скрывался от правосудия именно тот, кто убил Форреста. Теперь все они отбывают пожизненное заключение. Причём, застреливший чемпиона Чармон Синкфилд получил пожизненный срок без права досрочного освобождения.



Таким образом, смелость и отвага Вернона Форреста стоили ему жизни. Профессиональные спортсмены, а тем более представители силовых единоборств, конечно, физически подготовленные и психологически уверенные в себе люди. Но, возвращаясь к истории преследования злоумышленника Джоном Джонсом, нужно задаться вопросом: стоит ли подобным образом подвергать свою жизнь опасности, руководствуясь стремлением совершить незамедлительный самосуд над преступниками?