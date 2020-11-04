Экс-чемпион UFC с ружьём погнался за воришкой. Выложил видео и спросил мнение фанатов

Этот год определённо выдался непростым для бойца UFC Джона Джонса. Весной у экс-короля полутяжей были разборки с Даной Уайтом по поводу нового контракта в тяжёлом весе — президент UFC отказался платить Джонсу сумму, которую он запросил. Костяной обиделся и попросил освободить его от контракта. Позже в тяжи он всё-таки перешёл. При этом титул в полусреднем весе Уайт крайне оперативно разыграл.

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Затем начался конфликт с чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей. Последний в итоге ещё и собрался в полутяжёлый дивизион за поясом, который принадлежал Джонсу. Добили Костяного присвоением Хабибу звания лучшего бойца вне зависимости от весовых категорий, которое до защиты Орлом титула в бою с Джастином Гэтжи было закреплено за ним. Сейчас Джонс нацелился на поединок со Стипе Миочичем, по которому ничего толком не известно — вполне вероятно, что до лета он его не получит.

160 кг на присед, 230 — на тягу. Лучший боец UFC идёт к главному вызову в карьере. Видео Джон Джонс всерьёз нацелился на поединок с неудержимым нокаутёром. Но для этого нужно подкачаться.

Одно недоразумение за другим. И если бы посягали только на спортивные достижения Джонса — ещё и на его личное имущество! На днях Костяной разместил в «Инстаграме» запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как кто-то пробрался во двор дома, где живёт боец, и начал обыскивать автомобили на парковке. Пёс хозяина почуял неладное и залаял. Через некоторое время из гаража выбежал Джонс с ружьём и погнался за воришкой.

Лучший боец UFC согласился уступить место Хабибу. Но почему-то сразу передумал Джонса растрогала речь Орла после победы, но гордыня в итоге взяла верх над эмоциями.

«Всё закончилось тем, что прошлой ночью я постучал этому парню по водительскому стеклу стволом своего ружья. В следующий раз, когда захочешь ограбить кого-нибудь, предварительно убедись, что ты бегаешь быстрее него. Ему повезло, что я достаточно умён, чтобы не стрелять в убегающего человека. Народ, я знаю, что настали тяжёлые времена, но ваша жизнь не стоит нескольких украденных вещей. Скажите, что вы сделали бы иначе?» — написал Джонс в «Инстаграме».

Кстати, Джонс так и не сказал, отпустил ли он горе-вора. Зато спросил остальных, как бы они поступили на его месте. Правда, ответы получил совсем не по теме. Желающих постебаться в комментариях оказалось предостаточно. Одни из самых популярных: «Интересно, зачем лучшему бойцу в истории ружьё?» и «Парень просто хотел оставить записку о том, что Хабиб — G.O.A.T. (величайший боец всех времён)».

Пожалуй, всё идёт к тому, что, если Стипе Миочич в ближайшее время будет драться с кем-то другим, Джонс действительно начнёт стрелять.