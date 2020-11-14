Как уронить супертяжа ММА в обычной драке. Наглядная инструкция. Видео

Многие из нас выросли на боевиках, в которых главные роли исполняли мастера единоборств. И с удовольствием наблюдали за тем, как они эффектно разбираются с десятками врагов, которые ничего не могут с ними поделать. А ещё всегда было любопытно, сможет ли в простой уличной драке Джеки Чан победить Ван Дамма? А уложит ли Сталоне Шварценеггера? А что будет, если Дольф Лундгрен сойдётся с Сильвестром за павильоном, в котором снимали финальный бой «Рокки 4»?

Харитонов госпитализирован после нападения. Легенде ММА потребовалась операция. Видео Обидчиком оказался бывший профессиональный боец Адам Борода Яндиев.

Речь, в первую очередь, шла о том, насколько кунг-фу соперников разных габаритов и весовых категорий будет успешным в очном противостоянии. И накануне, обычным пятничным вечером, нам с вами предоставили почву для размышлений. В «Лужниках» проводился турнир «Битва чемпионов», в котором на ринге сошлись мастера различных боевых искусств: карате, бирманский бокс, самбо и панкратион.

После окончания спортивного действия случился неприятный эпизод, в котором Адам Борода Яндиев, на счету которого 9 побед в 10 поединках в среднем весе, устроил потасовку с экс-чемпионом мира по кикбоксингу (Мировая версия W5), известным бойцом ММА Сергеем Харитоновым. После этой встречи со старым другом десантник отправился в больницу, где и находится до сих пор.

В боевых условиях Адам легче Сергея более чем на 30 килограммов. Что должно произойти, чтобы при такой разнице в габаритах один боец сумел уронить другого? В нашей ситуации между знакомыми друг с другом людьми, по схеме «пойдёт, выйдем!» оказались в фойе спорткомплекса. Между ними завязалась словесная перепалка. Удивительно, но мы все привыкли считать, что кричать друг на друга в момент, когда следует уже пробить, не самое лучшее решение. И здесь, кто меньше говорит, тот и нанесёт с большой долей вероятности первый удар.



По логике, более крупный соперник при данных условиях должен чувствовать себя увереннее. У него есть преимущество в габаритах и, что не факт, в силе удара. Но когда ситуация накалилась до предела, а ты всё ещё не готов к решительным действиям, эти действия начнутся против тебя. Так и случилось в «Лужниках». Сергей был полностью уверен в себе и, судя по всему, в собственной правоте. Он держал руки в карманах, полностью лишив себя манёвра при негативном развитии ситуации.

И Борода этой ситуацией воспользовался в полной мере, нанеся в момент наибольшего раздражения своего собеседника два чётких и точных удара кулаками в лицо. На секунду у Харитонова подкосились ноги, и он попытался схватить соперника. Но эффект неожиданности был на стороне Яндиева, который немедленно воспользовался замешательством оппонента и технично бросил его на кафельный пол.

«Ты что творишь? Что ты исподтишка бьёшь?» Стало известно, что Харитонов говорил Яндиеву

После чего произвёл уже достаточно профессиональное добивание граунд энд паунд. В переводе на простой русский язык это техническое действие называется так: вали и колоти.

Так Борода и поступил. Уже после этого бузотёров растащили и дальнейшее — дело следственных органов. Не подумайте, что мы хотим составить памятку о том, как победить противника, имеющего значительное превосходство перед вами в габаритах. Напротив, мы хотим показать вам, что может случиться с каждым, когда он не готов к такому развитию событий. Что сделал в данном случае человек, который готов был атаковать?

Во-первых, он позволил (спровоцировал) сопернику поддаться эмоциям и утратить бдительность; во-вторых, атаковал в тот момент, когда оппонент этого не ожидал (исподтишка); в-третьих, имел отнюдь не минимальные навыки ведения боя. Последнее важно ещё и потому, что неподготовленный человек больше вреда себе причинит, чем сопернику.

Адвокат Харитонова: Сергей плохо себя чувствует, врачи собрали консилиум

Чтобы не оказаться в данной ситуации на полу, держите безопасную и комфортную для вас дистанцию и будьте готовы к тому, что прилететь может в любой момент. Мы искренне желаем Сергею выздоровления и призываем все спарринги вести исключительно в ринге или октагоне. Когда поединок ведётся без рефери и правил, добра от этого не ждите.