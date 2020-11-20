Боец снёс соперника первым же ударом. Мощнейший оверхенд сработал как ураган. Видео

В ночь с 19 на 20 ноября по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир Bellator 253. Определился первый финалист Гран-при в полулёгком весе – Эй Джей Макки засабмитил Дариона Колдуэлла в первом раунде. Кроме этого, турнир отметился парой других ярких финишей в первом раунде. Самый быстрый удалось добыть новозеландцу Джею Джею Уилсону по прозвищу Малыш Маори – он нокаутировал Серджио де Бари на 20-й секунде поединка.

Все результаты боёв турнира Bellator 253

Показывать себя Уилсон начал ещё во время стердауна. Не знающий поражений в профессиональной карьере, и любитель досрочно завершить бой, Малыш маори был уверен в себе и корчил рожи, глядя в глаза де Бари. Впрочем, так он делал перед каждым поединком и, ко всеобщему удивлению, карма ещё ни разу не наказывала кривляку, как это обычно бывает. Бой с де Бари не стал исключением.

Права на видео принадлежат BellatorMMA. Ролик можно посмотреть на страничке Bellator Europe в «Твиттере».

Новозеландец позволил сопернику нанести лишь один лоукик. С ответом Уилсон затягивать не стал и показал, что с ним так нельзя — он тут же выбросил хлёсткий оверхэнд, которым отправил де Бари на канвас. После бросился добивать соперника, но судья уже спешил остановить бой, чтобы сохранить здоровье нокаутированному бойцу. Всего 20 секунд — и в кармане у Джея Джея Уилсона очередная досрочная победа.

Права на видео принадлежат BellatorMMA. Ролик можно посмотреть на странице Bellator MMA в «Твиттере».

Перформанс Уилсона не остался незамеченным другими бойцами промоушена. Как и его кривляния. Непобеждённый израильский полусредневес Авив Гозали в комментариях к видео отметил, что финиш был прекрасен, но не смог удержаться и поинтересовался, что за рожи Джей Джей всё время строит.

Эксперты по культуре и традициям коренного народа Новой Зеландии маори, представителем которого и является Уилсон, оперативно откликнулись. Ребята пояснили, что эти рожицы называются «пукана» и используются, чтобы придать значение определенным словам и привнести ажиотажа в событие. Что ж, теперь понятно, почему бойца за кривляние не наказывает карма – она просто бессильна против пуканы.