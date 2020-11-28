Рой Джонс тренировал Соловьёву бокс. Теперь ведущий ответит любому.

В ночь на 29 ноября по московскому времени пройдёт выставочный боксерский поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Бой бывших абсолютных чемпионов мира в полутяжёлом и тяжелом весе продлится восемь раундов по две минуты. И если вы ещё не определились, за кого из легенд бокса будете болеть, то сейчас самое время сделать выбор. Ведь один из участников поединка может оказаться россиянам ближе, чем они думают.

Речь, конечно же, о Рое Джонсе-младшем. Во-первых, несмотря на то, что оба боксёра — урожденные американцы, Джонс впоследствии стал ещё и немного «нашим». В сентябре 2015 года он получил российское гражданство, в этом же году вышел на поединок против Энцо Маккаринелли под российским флагом.

Дана Уайт заливался от смеха, когда услышал правила боя Тайсон – Джонс. Их пришлось менять Глядя на реакцию президента UFC, смеяться хочется самому.

Бой, правда, Джонс проиграл. После поражения он объявил о прекращении сотрудничества с промоутером Владимиром Хрюновым, а в начале 2016 года вообще решил завершить карьеру. Впрочем, к радости фанатов, он быстро опомнился и в этом же году вновь начал боксировать.

Конфликт Уткина и Соловьёва. Кто победил бы в реальном бою? Каковы шансы каждого из двух тяжеловесов российского медиапространства?

Кроме того, Джонс настолько влился в российский движ, что даже косвенно повлиял на самый известный в отечественном медиапространстве конфликт 2020 года: противостояние Василия Уткина и Владимира Соловьёва. Оппоненты сначала обменивались любезностями онлайн, а потом собрались устраивать настоящие дуэли и баттлы вживую.

До дела так и не дошло, но Соловьёв на всякий случай решил подстраховаться и обучиться искусству мордобоя у лучших. И уроки ему давал не кто-нибудь, а сам абсолютный чемпион мира и новоиспечённый россиянин Рой Джонс-младший. Соловьёв рассказал об этом в ходе видеоконференции с Викторией Боней.

Владимир Соловьёв похвастался тренировками под руководством Роя Джонса

«Вы, наверное, знаете человека, который держит мешок, да?», — хвастливо произнёс Соловьёв. Интересно, знал ли Джонс, для кого держал мешок. Весной и летом по сети активно гуляло видео, на котором ведущий перед съёмками своей программы объясняет, как и откуда должен идти удар и демонстрирует свои навыки. Видимо, не терпелось показать миру результаты тренировок с именитым боксёром. Остаётся только представлять, что было бы с Василием Уткиным, если бы бой с Соловьёвым все-таки состоялся.