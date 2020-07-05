Владимир Соловьёв похвастался тренировками под руководством Роя Джонса

Известный телеведущий Владимир Соловьёв всерьёз увлёкся спортом. В ходе общения с Викторией Боней во время видеоконференции в своём блоге на канале YouTube ведущий затронул тему бокса. Боня призналась, что это её любимый вид спорта и даже предложила ему побоксировать. Соловьёв проигнорировал идею Бони, но не упустил возможности похвастаться тренировками под руководством экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса-младшего.
«Посмотрите, Виктория, специально для вас сейчас поставлю видео на минутку, в котором я как раз трясу вторым подбородком в тренажёрном зале. Вот здесь как раз особенно хорошо видны мои жирки. Вы, наверное, знаете человека, который держит мешок, да? Это Рой Джонс, да. Он как-то хвалит мой второй подбородок», — сказал Соловьёв в беседе с Боней.
При этом он продемонстрировал видео, как Рой Джонс держит мешок, на котором работает Соловьёв. Потом Джонс провёл с ведущим работу на лапах.
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