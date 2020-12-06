Боец победил редчайшим приёмом за 22 секунды. Потом утешил жену проигравшего. Видео

В ночь с 5 на 6 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 16. И уже далеко не первый раз за последние месяцы кард шоу оказался усечённым. За несколько часов до его старта лига объявила об отмене сразу трёх поединков (два из-за COVID-19 и один по неназванной причине).

Казалось, что вечер единоборств на грани провала. Но его оставшиеся участники показали не только мастерство, но и умение дарить людям зрелище. Пожалуй, ярчайшим примером этого стала первая схватка основного карда, в котором встретились опытнейший Мэтт Уиман и победитель контендер-серии Даны Уайта Джош Ливитт.

Первый выступал в лиге ещё в середине минувшего десятилетия. Травмы заставляли Уимана приостанавливать карьеры. В 2019 году он вернулся в клетку после пяти лет простоя. Возвращение складывалось неудачно, на поединок с Ливиттом он выходил после двух осечек кряду, последнее из которых случилось в декабре 2019 года. Тогда он уступил Джо Солецки.

Что касается Ливитта, то парень по прозвищу Король Обезьян дебютировал в ММА на профессиональном уровне в октябре 2017 года и с тех пор успел провести семь встреч. Все они оказались победными, а последняя – самой главной в карьере. Тогда, на турнире контендер-серии Даны Уайта в августе 2020 года он уже в первом раунде задушил Хосе Флореса и получил заслуженный контракт с UFC.

Казалось, что для дебюта в одной из ведущих лиг мира ему подобрали уж слишком опытного соперника. По крайней мере было очевидно, что ветеран ММА Уиман должен стать настоящей проверкой для Ливитта. Но проэкзаменовать новичка UFC Уиману не удалось. Поединок получился уж слишком скоротечным. Ливитт ловко ушёл от первого же удара оппонента, выходя с уклона, он поднял соперника. Уиман, пытаясь не терять контроль за ситуацией, плотно обхватил Джоша ногами. Но тот не растерялся. Пройдя в таком положении несколько метров, он провёл жёсткий и резкий бросок соперника, после которого Мэтт оказался в глубоком нокауте.

Сначала о канвас ударилось тело поверженного, а затем и голова. Это был классический слэм. И, по подсчётам вашего автора, лишь двенадцатый в истории UFC нокаут подобным приёмом.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице monkeyking_ufc в «Инстаграме».

Эффектная победа и уже можно сейчас говорить, что обладатель бонуса за «Выступление вечера» известен. Ливитт ярко дебютировал в UFC и ещё раз доказал, что в контендер-серии нередко попадаются настоящие самородки.

Джош оказался не только эффектен в бою, после победы на радостях он продемонстрировал классный шпагат, а позже, с помощью членов команды и вовсе провёл пролёт над октагоном.

Но стоит отметить также и человеческие качества победителя. Выходя из клетки, он посочувствовал жене поверженного соперника, попытавшись её успокоить. А причины успокаивать были, Уиман ещё долго не мог прийти в себя.

Видео можно посмотреть на странице ESPN MMA в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.

Кажется, заслуженному ветерану не стоило возвращаться в клетку и, похоже, настало самое время уйти.