Чемпионка нокаутировала «домохозяйку» за 10 секунд. Сейчас Илима — рекордсменка Bellator

После небольшого перерыва Bellator вновь готов устроить зрелище для любителей ММА. В ночь на 11 декабря по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт последний в этом году турнир лиги – Bellator 254. В этот раз вечер возглавят дамы: непобеждённая чемпионка в наилегчайшем весе Илима-Лей Макфарлейн будет в пятый раз защищать свой пояс. Противостоять ей будет Джулиана Веласкез, также пока не знающая поражений.

Доминирующая чемпионка обладает наибольшим количеством досрочных побед в Bellator среди всех женщин лиги, а также второй по длительности активной серией побед в промоушене. Кроме того, она делит с чемпионом полулёгкого дивизиона Патрисио Фрейре первое место по количеству последовательных защит титула среди действующих чемпионов и количеству последовательных защит в истории организации. Сейчас её знает весь мир, а шесть лет назад она стала героиней вирусного видео, которое едва не поставило под угрозу её карьеру.

Начинала Макфарлейн в промоушене Xplode Fight Series, базировавшемся в калифорнийском Сан-Диего. Девушка провела шесть любительских боёв, обязательных в организации перед выступлением на профессиональном уровне, и ей не терпелось наконец-то выйти на «настоящий» поединок. Но ей никак не могли найти соперницу — никто не хотел с ней драться. Позже оппонентка всё-таки определилась, но и та в итоге травмировалась. Макфарлейн была в отчаянии. Но вот организаторы подыскали замену. Ею оказалась девушка по имени Кэти Кастро с рекордом 0-3.

Надо сказать, лига Xplode Fight Series к тому времени уже имела скандальную репутацию из-за набивания рекордов для нужных бойцов на, как говорят в народе, «мешках». Забавнее всего то, что даже для любительских боёв Макфарлейн находили гораздо более умелых соперниц, чем Кэти Кастро. К слову, гавайка видела предыдущие поединки Кастро и отметила, наряду с полным отсутствием у оппонентки техники, её физическую мощь и агрессивность. Сделала вывод и поняла, как будет действовать в бою.

Права на видео принадлежат Xplode Fight Series. Ролик можно посмотреть на канале промоушена в YouTube.

Зато Кастро вряд ли понимала, что от неё вообще требовалось. По сравнению с Макфарлейн она смотрелась не просто любительницей, но, скорее, домохозяйкой, решившей примерить перчатки для ММА. Кастро сразу же понеслась на Макфарлейн, размахивая руками, и предсказуемо наткнулась на правую руку гавайки. Бедолага опустилась на колени, и тут Илима-Лей выбросила ещё один удар, после которого Кастро упала лицом в канвас. Будущей чемпионке Bellator потребовалось всего 10 секунд для того, чтобы завершить свой первый, хоть и странный, профессиональный поединок.

Видео боя тогда разместили в Сети под названием «Мама футболиста против бойца ММА». Оно стремительно разнеслось по просторам интернета, набрав более миллиона просмотров в YouTube, и даже стало предметом обсуждения на нескольких телеканалах. Телефон Макфарлейн разрывался от звонков журналистов, страстно желавших взять у неё интервью, но девушка уже вела переговоры с Bellator и не хотела, чтобы этот нелепый поединок всплыл и, не дай бог, запорол её светлое и прекрасное будущее в смешанных единоборствах.

Несмотря на столь странный старт карьеры, девушка неоднократно доказала, что заслужила нахождения на вершине. И вообще, подобные соперники когда-то были почти у всех, даже у Конора Макгрегора. Невольно начинаешь думать, что именитым бойцам как будто предначертано судьбой стать героями каких-нибудь дурацких поединков, прежде чем получить лучших оппонентов, почёт и мировую славу.