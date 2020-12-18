«Профессионализм Хабиба восхищает». Уникальный 44-летний боец АСА сражается за титул

Марат Балаев– один из самых удивительных и в чём-то даже уникальных бойцов современного российского ММА. Мало кто из нынешних топовых атлетов начинает профессиональную карьеру в 35 лет, даже ещё проведя предварительно 10 лет в местах, как принято говорить, не столь отдалённых. Настоятельно рекомендуем вам перечитать (или ознакомиться, если ранее упустили) беседу с Маратом двухлетней давности.

Балаев: я достиг своих целей — сделал себе имя в спорте, стал чемпионом Чемпион ACB вспоминает съёмки со звёздами, времена после освобождения, историю с паспортом и морально готовит себя к уходу на пенсию.

Бывший чемпион лиги АСВ в полулёгком дивизионе и в 44 года полон сил и голоден до побед. Своё прозвище – Мотиватор, он оправдывает в полной мере. Впереди у него чемпионский бой на турнире АСА 116. Ожидание этого противостояния слегка омрачено тем фактом, что действующий чемпион лиги не сделал вес. И защитить своё титул не сможет. Зато это не мешает Марату одержать победу и завоевать пояс.

Балаев рассказал «Чемпионату» о подготовке к поединку, правильной атмосфере в тренировочном зале и бойцах, вдохновивших его на столь необычную карьеру.

— Как вы отреагировали на то, что ваш оппонент не сделал вес?

— Очень сильно удивился, потому что Фроес – профессионал своего дела, достаточно серьёзно подходит к спорту. Остальное меня не интересует. Будет бой, будет закрыта клетка, там мы останемся вдвоём, и остальное я в голову не беру.

— Как в целом оцениваете соперника? Какие у него сильные стороны, на ваш взгляд?

— Он – шикарный ударник, морально устойчивый и выносливый парень. Это – три главных качества.

— А что думаете о нём как о человеке?

— Мы с ним общались на протяжении полутора лет, он очень хороший, добрый парень. Я думаю, что мы и после боя ещё долго будем общаться и, возможно, дружить.

— Видела в вашем «Инстаграме», что к поединку вам помогал готовиться ваш младший сын. Давно ли он вам помогает и как вы оцениваете его в качестве партнёра для подготовки?

— Так получилось, что в этот раз основную нагрузку он взял на себя, так как тренер Олег Малиновский на тот момент приболел. Алан проделал очень много работы на лапах. Малиновский подключился уже в конце, когда выздоровел. А так оцениваю сына очень хорошо, у него талант в этом деле, он ударник от бога, очень разносторонний и разнообразный.

— А морально вам с ним легко тренироваться? Нет такого, что начинает работать модель «отец-сын», не начинаете его ругать?

— Да, бывает, грешим таким делом. Есть ещё такой момент, что для меня лапы держать не совсем легко, потому что мой темп выдержать можно, лишь настроившись на 100%, а это не всегда удаётся. Из-за этого приходилось его иногда подгонять. Но он в целом справлялся. Позже я буду выкладывать все эти видео. Когда сын держит лапы для отца и, бывает, и сам подгоняет – это очень красиво выглядит.

— У вас обычно достаточно мощная поддержка в зале. Этот турнир пройдет без зрителей. Вас это расстроит?

— Расстроит, конечно. У нас здесь ведь не совсем спорт. Ажиотаж должен присутствовать, страсть. Взаимодействие со зрителями, все дела. Но не приходится выбирать. Что имеем, то имеем. АСА – третья организация в мире по рейтингам, как говорят, хотя я думаю, что вторая, на самом деле. И то, что организации вообще удаётся проводить турниры в таких больших проблемах, вообще очень большое достижение для АСА.

— Недавно вам пожелал удачи в бою сам Кейн Веласкес (бывший двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе. – Прим. «Чемпионата»). Вы на своей странице написали, что это ваш любимый боец. А какие ещё известные бойцы вас вдохновляют?

— Профессионализм и отдача Хабиба Нурмагомедова не могут не удивлять и не восхищать. Помимо этого, отдача своему делу боксера Рокки Марчиано, такого ММА-шника возрастного – Энди Кутюра. Эти примеры и подтолкнули меня к тому, чтобы заниматься ММА. Форман в 45 выиграл титул, да? Ну и боксёр Тимо Хоффман.

— Какое противостояние в своей карьере считаете самым принципиальным?

— Считаю, что самым принципиальным был бой с Адланом Батаевым, там многое стояло на кону. Но после этого боя мы очень хорошо подружились с ним и его тренерами. Часто бывает, что в сильном противостоянии люди проявляют свою сущность, ведь бой – это некая консистенция жизни, когда чувствуешь, что человек из себя представляет. И когда чувствуешь силу и неуступчивость, начинаешь уважать человека. Так мы с ним потом и подружились.

— Насколько тяжело совмещать тренерскую деятельность и подготовку к собственным боям?

— Очень тяжело совмещать. Некоторые говорят, что это невозможно, да и я тоже так считаю. Здесь мне часто помогает Савелий Моисеевич Бязров, заслуженный тренер из Осетии, он заменяет меня и помогает готовиться. Пока у нас пока по ударке тренера нет, но мы ищем. Со свободными тренерами у нас в Питере проблемы. У каждого своё дело, каждый занят своим клубом. И мы пока в поиске качественного тренера.

— Вы сами себя считаете жёстким тренером?

— Я не считаю себя жёстким тренером. Когда мне задают этот вопрос, я спрашиваю в ответ: «А ММА – это жёсткий вид спорта?». Я делаю это для того, чтобы потом людям было легко в бою, чтобы они чувствовали, что там будет не прогулка, а жёсткий поединок, и пытаюсь подготовить. Как говорил Суворов: «Тяжело в учении – легко в бою».

— Вы также недавно выкладывали фото ребят, которые тренируются у вас в Motivator team, и подчеркнули, что за всё время в зале не возникло ни одного конфликта, хотя состав тренирующихся многонациональный. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу конфликтов в залах между людьми разных наций.

— Я думаю, что в нашем случае это доказывает только то, что рыба, как говорят, гниёт с головы. Всё идёт сверху. Если тренер нормальный и посыл даёт нормальный. Во-первых, братский даёт посыл, чтобы все друг друга уважали, во-вторых, чтобы все уважали каждую национальность. И тогда всё будет нормально. Я лично уверен, что всё это идёт от тренера, от руководителя. На личном примере я понял, что это так.

— Есть ли у вас друзья среди бойцов АСА?

— Есть друзья, да. Хорошо общаемся с Лёхой Полпудниковым, с осетинскими бойцами общаемся очень хорошо, с тем же Батаевым общаюсь прекрасно. Но, так как они все живут в разных местах, мы очень редко пересекаемся, но очень тепло общаемся, когда видим друг друга. После совместно проведенного боя уже знаешь друг друга очень хорошо и уважаешь друг друга. Навскидку не сказать, их много у меня. Перечислять можно очень долго.

— Думаете ли попробовать себя в другом весе, как это сделал, например, один из ваших предыдущих соперников – Юсуф Раисов?

— Сейчас у меня впереди серьёзнейший бой, я дальше и не загадываю вообще, что будет и как. Мне нужно выйти в клетку и выполнить свою работу, выложиться полностью, а остальное уже потом.

— Есть ли такой вариант, что в случае завоевания титула завершите карьеру?

— Может быть такой вариант. Но это всё будет обсуждаться с тренерами и родственниками, а потом примем какое-то решение.

— Ваши фирменные кепки, судя по всему, начали неплохо расходиться. Планируете выпускать больше таких?

— Да, мне нравится это дело. Всё зависит от финансовых вливаний, если это будет, то я не только кепки – я и спортивную одежду придумаю.

— Есть ли уже мысли, чем займётесь после завершения карьеры?

— Это большая проблема, но жизнь меня научила, что человек должен быть где-то в районе того, что он умеет делать. Думаю, что от ММА далеко уйти я уже не смогу, а что там ещё будет, пока не знаю. Но, в любом случае, я всегда буду где-то возле ММА.