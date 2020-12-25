«Ну всё, с меня хватит». Одноклубник Яна одним ударом отбил у соперника желание драться

Уральский промоушен Russian Cagefighting Championship (RCC) в этом году провёл пять турниров по смешанным единоборствам. Бились как уже хорошо известные публике ребята, так и молодые таланты, голодные до побед и желающие поскорее доказать миру, что они чего-то стоят. Именно представитель последних стал автором уникального нокаута, который «Чемпионат» признал лучшим в лиге за 2020 год. Россиянин Константин Симонов финишировал белоруса Андрея Одинцова лоу-киком на турнире RCC: Road To The PFL в феврале. Да, сразу вспоминается легендарная фраза про «лоу-кик в голову», но к этой ситуации она отношения не имеет.
Оба бойца находились в самом начале своего пути в ММА, и оба шли на серии из трёх побед. Константин Симонов, представитель клуба «Архангел Михаил» и Академии единоборств РМК, где тренируется чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян, готовился к поединку вместе с ещё одним участником турнира – небезызвестным Иваном Штырковым. Вечер стал удачным для обоих, однако победа Симонова смогла ещё и удивить публику и пополнить список необычных финишей в смешанных единоборствах.
Права на видео принадлежат Russian Cagefighting Championship. Ролик можно посмотреть на странице rcc_mma в «Инстаграме».
В первом раунде бойцы присматривались друг к другу, периодически выбрасывая короткие серии ударов. Позже Симонов решил пойти вперёд и попался на тейкдаун Одинцова, который занял доминирующую позицию и контролировал соперника до конца пятиминутки. Впрочем, во втором раунде россиянин больше не позволил ему этого сделать и отлично защитился от всех проходов белоруса. Завершилось всё в третьем отрезке боя. Симонов выбросил мощный лоу-кик, которым, скорее всего, надеялся пошатнуть соперника, но никак не ушатать.
А пошло всё как раз по второму сценарию. Некоторое время Одинцов словно размышлял над случившимся. Пару раз наступил на ногу, но затем решил рухнуть на канвас. Словно в голове его пронеслись мысли: «Ну всё, с меня хватит». За сим судья был вынужден бой остановить.
Кто-то может поспорить: мол, это и не нокаут вовсе. Но обо всём скажет реакция побеждённого бойца – он повалился вперёд стремительнее, чем некоторые бойцы после ударов в голову или корпус. Да, у клуба «Архангел Михаил» в арсенале определённо достаточно бойцов, которые могут удивить этот мир. Хочется надеяться, что мы ещё увидим столь же яркие победы Константина Симонова, и не только в лиге RCC.
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