Боец пробил ногой и «сложился в чемодан». Эффектный нокаут от Бессмертного. Видео

Любители ММА во всём мире уже успели соскучиться по турнирам. И вот наконец 16 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт первый ивент UFC в 2021 году.



Хедлайнерами выступят бывший чемпион в полулёгком весе Макс Холлоуэй и Келвин Каттар. В соглавном бою встретятся ветераны смешанных единоборств Карлос Кондит и Мэтт Браун. Бессмертного видят андердогом в поединке против Прирождённого Убийцы. Но, прежде чем сделать для себя окончательные выводы, стоит взглянуть хотя бы на статистику Брауна.

Всего боец провёл 39 боёв, 22 из которых выиграл. Причём только две из этих побед одержаны решением. Зато нокаутов у Брауна целых 14. Да, сейчас у 40-летнего Бессмертного дела в UFC идут то так, то сяк. Но две его последние победы в промоушене в 2017 и 2019 годах добыты именно нокаутами, а это значит, что боец ещё может показать класс. Один из этих финишей случился в поединке против Диего Санчеса, и он был особенно жестоким и ярким.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC в «Инстаграме».

Бой продлился неполных четыре минуты. В один момент Санчес пошёл на оппонента с ударами, и Браун даже на мгновение потерял равновесие. Решив закрепить успех, Диего попытался ударить Бессмертного ногой, но тот не растерялся и перехватил конечность бойца. После Браун подошёл к Санчесу ближе и выбросил локоть, который оказался для Диего роковым.



Для таких ударов локтем в английском языке существует прекрасный термин «hellbow», собранный из двух слов: hell – ад и elbow – локоть. То, что прилетело в голову Санчес, было тем самым hellbow. Парень просто сложился пополам и рухнул на канвас. В таком состоянии его запросто можно было засунуть хоть в чемодан, хоть в трёхлитровую банку. Кондиту следует быть предельно осторожным, дабы 16 января его не постигла участь Диего Санчеса.