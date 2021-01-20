«Хочу второй бой с Махачевым. Ключи к победе подобраны». Царукян готов разрывать UFC

Арман Царукян проиграл свой первый бой в UFC Исламу Махачеву, однако удивил экспертов и заслужил уважение фанатов ММА. На турнире UFC 257, который пройдёт утром 24 января по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), он выйдет в октагон против афганского нокаутёра из Германии Насрата Хакпараста. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Арман рассказал, как вырваться из глубинки и стать известным бойцом, почему из него не вышло профессионального хоккеиста и чем ему нравится Конор Макгрегор.

— Вы – армянин, родились в Грузии, жили на Дальнем Востоке, а сейчас проживаете в Краснодаре?

— Да, всё верно.



— И как всё-таки корректнее вас представлять? Российский боец армянского происхождения?

— Да, так будет правильно.



— Когда вы приехали в Хабаровск и сколько лет там прожили?

— Мне тогда было два года. Я прожил в Хабаровске около 20 лет, а в последние два года я уже закрепился за Краснодаром, когда переехал туда окончательно. Но всё же связь с Хабаровском я ещё не оборвал, мой отец живёт там, у него там бизнес. Так что, возможно, в скором будущем навещу его и приеду в гости.

— Ваша профессиональная бойцовская карьера началась именно на Дальнем Востоке?

— Да, верно. В Хабаровске хорошо развит панкратион, собирал там большие арены, это было очень популярно. Я захотел провести бой, и меня заметили. Я продолжил драться, из меня сделали хабаровскую мини-звезду. Я пошёл дальше и постепенно дошёл до UFC, благодаря хабаровской организации.



— Платили ли там что-то за бои?

— Мне платили, причём нормальные деньги. Поначалу, конечно, не очень большие, но всё зависело от того, как себя покажешь. Два раза я дрался в главном бою вечера. На тот момент этих денег было достаточно, чтобы покрыть все мои расходы на тренировки и подготовку. Но если ты боец среднего уровня – то выигрываешь, то проигрываешь, то, конечно, тебе будут платить около 50 тысяч. Но если в тебе видят потенциал, видят, что ты выигрываешь, то платят нормально. Так что нужно показать мотивацию и результат, чтобы тебя заметили и начали достойно платить.

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— На Дальнем Востоке ведь тоже есть достойные бойцы, которые могут при желании вырваться и громко заявить о себе. Но в именитых организациях их очень мало. Как думаете, чего им не хватает: средств, мотивации или ещё чего-то?

— Во-первых, средства нужны. Во-вторых, нужно выезжать в различные места для тренировок, чтобы получать опыт, понимать, кто, где и как тренируется. Я с первого дня ездил в разные места для тренировок, чтобы расти. На Дальнем Востоке хороший уровень, но всё же нужно выезжать на сборы в Дагестан, Москву, Таиланд, например. На всё нужны средства. Но даже если нет средств, не знаю, как в целом на Дальнем Востоке, но в Хабаровске очень развиты вольная борьба, бокс, кикбоксинг и грэпплинг, и этого достаточно для того, чтобы попасть в UFC. Просто нужно этого хотеть. Но у людей на Дальнем Востоке почему-то нет этой мотивации, они не верят в себя, не верят, что они могут прорваться оттуда. Но можно посмотреть на меня. В принципе, я всё это время тренировался в Хабаровске и добился неплохого результата.



Есть очень хорошие парни, приходят с прекрасной базой, чемпионы мира по кикбоксингу, и я замечал, что они неправильно себя вели, сразу хотели драться с теми, у кого есть большой опыт в ММА. Просто разница достаточно большая. Я бы тоже очень хотел, чтобы с Дальнего Востока кто-то был в UFC. Но на подходе есть ребята из Амурской области, из Благовещенска, например, Валодя Айвазян. Может быть, у него получится, у него есть все шансы, если будет тренироваться и выигрывать дальше.



Я сам много дрался с хорошими ребятами из Амурской области. Тот же Александр Белых – сначала ему я проиграл, потом выиграл. С Александром Мережко бой у нас был интересный. В целом хорошие ребята там есть. Но чего-то не хватает, какой-то мотивации, наверное, я сам пока ещё этого не понял.



— Будем надеяться, что это интервью их вдохновит.

— Да, сто процентов. Надеемся, что ещё есть молодые перспективные ребята.



— Ну и поговорим про хоккей. Когда занимались хоккеем и когда – единоборствами? Что пришло в вашу жизнь раньше?

— Сперва я занимался вольной борьбой, с 6 до 10-11 лет, в этом возрасте я уже ездил на поезде по 3-4 дня по всему Дальнему Востоку. Я боролся хорошо для своего возраста, выигрывал краевые соревнования. А потом мне надоела весогонка. Мне всегда приходилось гонять вес. А все одноклассники были хоккеистами, и я тоже начал играть в хоккей и перешёл туда окончательно.



— Помогали ли вам в хоккее навыки, приобретённые в единоборствах?

— Конечно. Я был подготовленным в физическом плане. Я был всегда готов ко всем нагрузкам. Борцовская подготовка – это, пожалуй, одна из лучших, которые могут быть.



— Ваше прозвище в ММА – Tough guy (дословно – «Жёсткий парень», а в хоккее – игрок, главная задача которого – «отключать» самых опасных игроков команды-соперника. – Прим. «Чемпионата»). А в хоккее вы тоже были тафгаем? На какой позиции играли?

— Тафгаем в прямом смысле я не был, потому что я был маленьким. Но подраться я любил. А был я левым нападающим.

— Почему решили оставить хоккей?

— Команду расформировывают, когда игрокам исполняется по 17-18 лет. Кого-то забирают в состав, в «Амурские Тигры», а тех, кто играет на среднем уровне, не берут. Тогда всего двух-трёх человек забрали из 40. В хоккее прорваться было тяжело, и я перешёл в смешанные единоборства.



— Скучаете ли по хоккею?

— ММА не даёт мне скучать, времени мало всегда. Но иногда даже получается играть.



— Общаетесь ли с кем-то из того состава или из действующих игроков?

— Нет, ни с кем. Только со своим тренером пересекались пару раз и переписывались.



— Ещё вы состояли в тренерском штабе «Северстали». Почему именно там?

— Знакомые были там, и так получилось. Был тренером по физической подготовке. Проработал я там недолго. Всё же это был больше маркетинговый ход.



— У вас победы очень равномерно распределены: по пять нокаутами, сабмишенами и решениями. У вашего соперника же, Насрата Хакпараста, чётко выделяются победы нокаутами – их 9 из 12. Как думаете, он и вас будет стараться нокаутировать?

— Да, у него только один шанс. Другого он ничего не сможет сделать со мной. Но этого у него не получится.



— Как в целом оцениваете соперника? Подходит ли он вам по уровню, на ваш взгляд?

— Хотелось бы не то чтобы кого-то лучше. Хотелось бы топа. А так он очень сильный оппонент. Думаю, один из лучших страйкеров, с которым я буду драться. Прежде в основном я дрался либо с борцами, либо с универсалами. Ударники всегда боялись со мной драться, потому что я борец. Я не припомню, кто из моих соперников был ярко выраженным ударником. В основном представители бразильского джиу-джитсу, другой борьбы. А Насрат – ярко выраженный ударник с хорошей защитой от тейкдаунов. Так что посмотрим, что он может показать.



— Хотели бы провести ещё один бой с Исламом Махачевым?

— Да, конечно. Сейчас я уже всё пересмотрел, понял, как нужно работать с ним, на чём нужно сделать акцент. Ключи к победе подобраны.



— Важны ли для вас бонусы?

— Я не охочусь за ними. Если бонус будет – хорошо. Но я никогда не зацикливаюсь, не стараюсь нокаутировать или задушить. Я всегда рассчитываю, что буду драться все раунды. Когда сильно хочешь нокаутировать, это не получается.



— Где и с кем в основном сейчас готовитесь к поединкам? Видела у вас много фото с Эдвином Наджми, он ведь очень сильный джитсер, многократный чемпион мира и Европы по различным версиям.

— Да, он здесь, со мной, с ним я тренирую джиу-джитсу. Ещё со мной тренеры по ударной технике и муай-тай. Я всегда в разных местах провожу подготовку. В этот раз провёл кэмп в Америке, поэтому со мной и тренеры из США. Был в разных командах, где-то спарринги проводил, где-то отрабатывал джиу-джитсу, где-то – функциональный тренинг, кроссфит.



— Ваш дебютный бой проходил в России. Но и на «Бойцовском острове» выступить считается престижным, а тем более – на турнире с такими хедлайнерами, как Макгрегор и Порье. Выступление в каком ивенте для вас более значимо?

— Где драться – не так важно, но всё же больше хочется, чтобы бой проходил в России, чтобы мои родственники и близкие смогли приехать. Да и тренироваться в России для меня удобнее. Но и в Абу-Даби нам предоставляют все условия для того, чтобы мы чувствовали себя, как дома.



— А какие эмоции от того, что вы являетесь участником такого важного события, как UFC 257?

— Событие-то крутое, но внимание приковано не ко мне. А я хочу, чтобы фокус был на мне, как это было в бою с Исламом Махачевым. Даже о главном поединке вечера тогда так не разговаривали, как о нас. Вот это – событие. Сейчас – да, хорошо, что я дерусь на этом турнире, но для меня главное – это победить и пройти дальше. Я не зацикливаюсь на том, что это будет смотреть много народу.



— Кто ваши любимые бойцы в ММА?

— Одного не могу выделить. У кого-то нравится борьба – например, у Хабиба, у кого-то – бокс, как у Конора. Джон Джонс, Мышонок (Деметриус Джонсон. – Прим. «Чемпионата»). Когда Сен-Пьер выступал, он тоже мне нравился. Сейчас очень много молодых хороших бойцов, Пётр Ян, например. Макс Холлоуэй на днях показал прекрасный бой. Но если всё же выделять кого-то одного, наверное, больше всех меня впечатляет Деметриус Джонсон.

— Кстати, что думаете насчёт Макса Холлоуэя? Многие считают, что последнее противостояние с Александром Волкановски он не проиграл и является настоящим чемпионом.

— Настоящий чемпион – Волкановски. Даже если бой был ровным, чемпион выигрывает. Если ты претендент, ты должен быть на голову выше. Но такого не было. Тем более последние раунды Волкановски забрал. Если бы было наоборот – другое дело.



— Что думаете по ситуации в лёгком весе? Вы ведь один из его представителей. Как считаете, должен ли Хабиб Нурмагомедов освободить титул, если не собирается драться?

— Я думаю, что он ждёт, кто как себя покажет на предстоящем турнире. Если его никто не заинтересует, то он однозначно освободит титул, других вариантов нет. Я думаю, всё идёт к реваншу Конор – Хабиб. Если Конор сейчас выиграет нокаутом, я думаю, это впечатлит Хабиба, и они сделают реванш. Это будет очень интересно.



— Кто, на ваш взгляд, победит в главном бою предстоящего турнира?

— Не могу сказать конкретно. Если Конор в хорошей форме, то он выиграет. Если Дастин будет бороться, то он сможет его переводить и тогда может выиграть. В борьбе чуть-чуть, может быть, будет лучше Порье, но бокс у Конора на уровень выше. Преимущество у Конора в этом бою, сто процентов.

Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

— А кто из них вам больше нравится как боец? Вы ведь, кажется, даже тренировались с Порье?

— Да, тренировался, в этот раз тоже пересекались с ним, разговаривали. Дастин – очень хороший боец и парень, спокойный. Но Конор больше симпатичен мне как личность. Нравится, как он себя ведёт в медийном плане, как себя раскручивает. Конор есть Конор.



— То есть вы приветствуете такое поведение?

— Да. Иногда он борщит, но всё же в этом есть плюсы для него. Просто он такой человек. Люди же все разные. Вот Дастин, например, спокойный человек, он не может быть таким, как Конор. Да и я тоже более-менее спокойный. Всё зависит от человека. Либо ты дерзкий и можешь говорить, что хочешь, либо тебе всё равно на эти слова, и ты просто делаешь свою работу.



— Есть мнения, что Конор в жизни совсем другой и что его поведение в мире ММА просто игра.

— Нет, я думаю, он такой и есть. Играть невозможно. Есть люди, которые подражают ему, пытаются делать, как он, но у них не получается. Всегда видно, кто делает это специально, а кто действительно такой человек.