«Я – единственный легковес, способный побить Хабиба». Ответит ли Чендлер за слова?

Всего два дня остаётся до долгожданного турнира UFC 257, который пройдёт утром 24 января по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Главным событием станет бой в лёгком весе между Конором Макгрегором и Дастином Порье. В соглавном поединке также встретятся легковесы – американец Майкл Чендлер и новозеландец Дэн Хукер. Для бывшего трёхкратного чемпиона Bellator Чендлера этот бой станет дебютным в UFC. Однако он уже готов драться за титул, причём с кем угодно.

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Собственно, Чендлер предлагал себя в качестве замены Дастину Порье в предстоящем поединке против Макгрегора. Вызвался в запасные он и накануне боя Хабиб – Гэтжи. О своей готовности выйти против непобеждённого чемпиона он заявлял ещё в 2018 году. «Я – единственный на планете боец, который способен побить Хабиба Нурмагомедова. Остальные либо сакральные жертвы, либо денежные коровы. Я единственный легковес планеты, способный победить в битве!» – писал в «Твиттере» Чендлер. Недавно он снова заявил, что хочет встретиться с Хабибом.

«Я хочу показать себя фанатам UFC, финишировав Дэна Хукера или доминируя над ним. Я постараюсь нокаутировать Хукера, но ещё я хочу показать всему миру старую добрую американскую борьбу. Возможно, я смогу заманить Хабиба в США – американская борьба против русского самбо – и он попытается сделать 30-0 и побить меня, если сможет», – сказал недавно Чендлер в одном из интервью.

Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Может быть. Но прежде ему предстоит пройти испытание в лице того самого Дэна Хукера. Многие эксперты считают, что этот бой будет сложным для Чендлера, и неспроста. Прямо сейчас Дэн Хукер по прозвищу Палач занимает шестую строчку рейтинга лёгкого веса UFC. Их с Чендлером рекорды похожи: у Майкла в активе 21 победа, 16 из которых – досрочные, а у Дэна – 20 побед и 17 досрочных. Даже на бумаге Хукер не выглядит слабее.

«Предсказываю: Хабиба лишат пояса». Конор считает, что бой с Порье должен быть за титул Макгрегору интересно, какие оправдания будут у Нурмагомедова после их боя с Дастином.

В лиге Палач с 2014 года, и за это время он одержал здесь 10 побед. Одна из них, кстати, была над Гилбертом Бёрнсом, который в феврале подерётся за пояс в полусреднем весе с Камару Усманом. Тогда Хукер нокаутировал Бёрнса в первом раунде. Бился боец из Новой Зеландии и с Дастином Порье. Бой Хукер проиграл единогласным решением судей, однако поединок держал зрителей в напряжении до самого конца. Особенно хорош Палач был в первых двух раундах – ему неплохо удавалось разбивать Порье на всех этажах. Противостояние справедливо заслужило звание одного из лучших боёв 2020 года.

Определённо Хукер не самый простой оппонент для дебюта даже при наличии за плечами большого опыта и звания чемпиона в другой лиге. Вообще же Чендлера уже неоднократно сравнивали с другим экс-чемпионом Bellator – Беном Аскреном, опасаясь, что Майкл повторит его судьбу. Пришедший в UFC в 2019 году непобеждённый Аскрен, вокруг которого было так много шума, всеобщих ожиданий не оправдал и после двух досрочных поражений подряд объявил о завершении карьеры. Хукер, в свою очередь, обещал поспособствовать такому сценарию, сбить хайп вокруг Чендлера и вернуться в титульную гонку.

«Вы даёте мне новую игрушку? Я сломаю её очень быстро», – сказал Палач. Возможности для этого у Хукера есть, как и желание реабилитироваться после поражения в поединке с Порье и вновь получить шанс на завоевание пояса. Кому из бойцов удастся реализовать свой план, узнаем уже очень скоро. Но если Чендлер не сможет пройти Хукера, то в ближайшем будущем титульного боя и «американской борьбы против русского самбо» ему точно не видать.