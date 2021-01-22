«Предсказываю: Хабиба лишат пояса». Конор считает, что бой с Порье должен быть за титул

21 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошла последняя пресс-конференция перед первым номерным турниром года UFC 257. В ней поучаствовали бойцы, которые выступят в соглавном и главном событиях шоу – Дэн Хукер, Майкл Чендлер, Дастин Порье и Конор Макгрегор. Но очевидно, что внимание всей пишущей братии в первую очередь было приковано к Конору, который занял около 80% получасовой пресс-конференции. Ирландец купался в лучах славы и намекал, что готовится перехватить корону лёгкого дивизиона. Во всяком случае, боец призвал лигу лишить Хабиба Нурмагомедова звания чемпиона.

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О мотивации выступать после многих лет успешной карьеры и плане на бой

«Я люблю это дело. Люблю бои и соревнования. С момента нашей первой встречи Дастин выдал отличные бои. Да, я его побеждал, но он вновь на вершине дивизиона, как бы то ни было, я готов выйти в клетку и снова побить его.

Что касается моего прогноза о том, что побью его за минуту, я просто полностью уверен в себе, в своих способностях. Знаю, что Порье крупнее, но мне он по силам. Я правильно подготовил своё тело к поединку в лёгком весе. Верю, что смогу вынести его. Но буду не против провести и длинный поединок. У меня есть миллион ударов, куча оружия в моём арсенале. Все они отточены, я в отличной форме. Хочу выйти и нарисовать свой шедевр.

В прошлом году я провёл в октагоне всего 40 секунд, из-за чего был по-настоящему разгневан», — сказал Конор, отвечая на вопросы о мотивации для поединка с Порье.

Об уважении к сопернику

«Я был впечатлён Дастином. После поражения от меня он поднялся, стал чемпионом, он помогает обществу, и для меня честь разделить с ним октагон. Я испытываю к Порье только уважение. Является ли сейчас Дастин для меня самым тяжёлым вызовом? Думаю, да. Всегда ищу самые сложные вызовы. У него есть победа над Хукером, он досрочно победил Гэтжи, в то время как Джастин побеждал Фергюсона. Так что я на вершине», — отметил Макгрегор.

О весовых категориях

Не успев провести поединок с Порье, Конор уже готов выступить в полусреднем весе. Вместе с тем он отметил, что хотел бы оставить след в лёгком весе и надеется провести в ближайшие годы 7-8 поединков.

«Я неплохо показал себя и в других весах. Я хорош во всех дивизионах, брал пояса, выигрывал нокаутом. При правильной подготовке я всегда себя хорошо чувствую. У меня не так много поединков в лёгком весе, хочу провести 7-8 поединков здесь, в лёгком дивизионе, оставить отпечаток. Сейчас я в наилучшей форме. Буду драться в лёгком весе. Но если у меня будет поединок в полусреднем весе, буду готов драться и там», — сказал Макгрегор.

О Хабибе

Конечно же, на пресс-конференции не обошлось и без вопросов о Хабибе Нурмагомегедове. В адрес россиянина Конор пытался обойтись без оскорблений, но при этом призвал лишить Орла титула и даже выразил уверенность, что пояс у того отберут очень скоро.

«Мы доберёмся до Хабиба. Я уже долгое время говорю, что для меня не будет проблемой встретиться с ним. Вот и всё. Нужна ли охрана, когда мы с ним живём в одной гостинице? У меня с ним всё нормально, что было, то было в 2018 году. Но если он будет по-прежнему убегать от реванша, то не знаю, что может случиться.

Если он отказывается от обязательств защищать пояс, то его следует лишить титула. Тогда мы с Порье должны драться за чемпионство. Но я уверен, что пояс заберут после нашего боя. Мне интересно, какие у него будут оправдания после моего поединка с Дастином. Как бы то ни было, предсказываю, что его лишат пояса.

Что касается слов Нурмагомедова о том, что его нужно впечатлить, то послушайте, это сказал Дана, а не Хабиб. Сам он сказал, что ушёл. Давайте просто мы выступим сейчас. Все ребята здесь, для меня есть много вызовов. Здесь жестокий бизнес, к тому же в его жизни произошли неприятные события. Я не желаю Хабибу ничего плохого. Всё было в 2018 году», — сказал Конор.

Выступление Порье на пресс-конференции заняло чуть ли пятую часть того времени, которое забрал Конор. Дастин рассказал, как изменился с момента первого поединка с Макгрегором, и дал понять, что бой с Хабибом был для него всё же важнее, чем нынешняя схватка.

«На каждый бой я выхожу с грузом на плечах. Пытаюсь что-то доказать, пытаюсь улучшить жизнь своей семьи. Знаю, что значит победа над Конором в нашем спорте. Победитель будет драться за титул, я бьюсь ради этого. Не скажу, что мне нравится быть андердогом, но я часто бывал в таком положении. Это для меня более привычно.

Важнее ли схватка с Конором, чем бой с Хабибом? Это огромный поединок, но схватка за титул была важнее. Что касается того, как я изменился с момента первой встречи с Конором, то изменения произошли на всех уровнях – ментальном, физическом и техническом. С первого боя прошло шесть лет. Чтобы оставаться на вершине так долго, нужно постоянно расти», — заключил Порье.

Что ж, последние слова сказаны, остаётся пройти церемонию взвешивания и выйти на саму схватку. Менее чем через 48 часов мы узнаем, кто станет главным претендентом на титул чемпиона UFC.