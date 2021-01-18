«Я — чемпион UFC в лёгком весе». Конор Макгрегор против Дастина Порье на UFC 257. LIVE!

Хабиб крепко задел ирландца. Будут ли провокации на турнире Умара Нурмагомедова? Все подробности — на «Чемпионате».

23 января 2021 года на «Бойцовском острове» состоится турнир UFC 257, в главном событии которого будут драться Конор Макгрегор и Дастин Порье. В соглавном поединке вечера на «Этихад Арене» в Абу-Даби встретятся Дэн Хукер и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер. Президент лиги Дана Уайт объявил, что действующий чемпион дивизиона Хабиб Нурмагомедов будет рассматривать победителя одной из пар в качестве соперника для возвращения в октагон.

Дана Уайт подтвердил, что победитель боя Конор — Порье получит титульный поединок

Хабиб готовит холодную месть для Конора. Макгрегор сделает всё, что скажет Орёл? Самолюбие ирландца должно быть уязвлено. Он не главный претендент на возможный бой с Нурмагомедовым.

«Чемпионат» в подробностях расскажет обо всех событиях вокруг UFC 257.