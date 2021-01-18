Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Статьи /

Конор Макгрегор — Дастин Порье 2 (24 января 2021): дата боя, полный кард UFC 257. Онлайн-трансляция

Конор Макгрегор — Дастин Порье 2 (24 января 2021)
Игорь Брагин
«Я — чемпион UFC в лёгком весе». Конор Макгрегор против Дастина Порье на UFC 257. LIVE!
Хабиб крепко задел ирландца. Будут ли провокации на турнире Умара Нурмагомедова? Все подробности — на «Чемпионате».
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

23 января 2021 года на «Бойцовском острове» состоится турнир UFC 257, в главном событии которого будут драться Конор Макгрегор и Дастин Порье. В соглавном поединке вечера на «Этихад Арене» в Абу-Даби встретятся Дэн Хукер и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер. Президент лиги Дана Уайт объявил, что действующий чемпион дивизиона Хабиб Нурмагомедов будет рассматривать победителя одной из пар в качестве соперника для возвращения в октагон.

Дана Уайт подтвердил, что победитель боя Конор — Порье получит титульный поединок
Хабиб готовит холодную месть для Конора. Макгрегор сделает всё, что скажет Орёл?
Самолюбие ирландца должно быть уязвлено. Он не главный претендент на возможный бой с Нурмагомедовым.

«Чемпионат» в подробностях расскажет обо всех событиях вокруг UFC 257.

Все билеты на бой Конора Макгрегора и Дастина Порье проданы за 18 часов Умар Нурмагомедов рассказал о переносе своего боя Полный кард турнира UFC 257
Live Игорь Брагин

Все билеты на бой Конора Макгрегора и Дастина Порье проданы за 18 часов

8 января, промоушен начал продажу билетов на турнир. Их раскупили менее чем за 18 часов. Все билеты были доступны по цене от $ 216 до $ 1360 (от 16 до 100 тыс. рублей).

Обсудить
11:15 Игорь Брагин

Умар Нурмагомедов рассказал о переносе своего боя

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, почему его поединок исключили из андеркарда схватки Конора Макгрегора с Дастином Порье и перенесли на 20 января.

«Связано ли решение о переносе с Конором Макгрегором? Скорее всего, это сделано для того, чтобы мы здесь не пересекались, и на турнире тоже. У них такая политика. Они не хотят, чтобы мы видели друга друга. Всё может произойти.

Если бы встретили в холле Конора, однозначно всё бы не закончилось хорошо, если бы наши команды находились в одном помещении. Человек не перестаёт ерунду говорить, оскорбляет и задевает честь других. В этом плане ему нужно измениться. Любой бой можно раскручивать, но не затрагивая честь и достоинство соперника", — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Обсудить
11:13 Игорь Брагин

Президент UFC рассказал о возможном возвращении Хабиба

Как бы Конору, Дастину, Дэну и Майклу не было досадно, но они вынуждены не просто драться за победу, но ещё и удивлять своими боями Хабиба Нурмагомедова. Но самое для них досадное, что шанс провести бой с действующим чемпионом, по сути, есть только у Макгрегора.

«Хабиб мне сказал: «Я собираюсь посмотреть два поединка в лёгком весе на UFC 257». Если кто-то в поединках Конор Макгрегор – Дастин Порье и Майкл Чендлер – Дэн Хукер покажет что-то впечатляющее, он вернётся и будет драться. Он также упомянул Чарльза Оливейру. Впереди у нас два боя, также у нас есть Оливейра. Если эти парни что-то покажут, Хабиб вернётся», — заявил президент UFC Дана Уайт в эфире американского телеканала ABC.

11:08 Игорь Брагин

Макгрегор считает себя чемпионом в лёгком весе UFC

Бывший обладатель титулов UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор считает, что по-прежнему имеет право называть себя чемпионом в лёгком весе. По его словам, в проигранном им бою с Хабибом Нурмагомедовым тот не дождался церемонии награждения, а потому не может считать себя коронованным чемпионом.

«Я являюсь чемпионом UFC в лёгком весе. Знаете ли вы, что абсолютный чемпион так и не был коронован? В 2018 году абсолютного чемпиона не короновали. Хабиб сбежал из клетки и оставил меня драться с членами своей семьи. Церемония так и не была проведена», — рассказал Макгрегор в интервью обозревателю Ариэлю Хельвани, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.

11:07 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC 257

Основной кард UFC 257

Конор Макгрегор — Дастин Порье
Дэн Хукер — Майкл Чендлер
Джессика Ай — Джоанн Калдервуд
Мэтт Фреволта — Оттман Азайтар
Марина Родригес — Аманда Рибас

Предварительный кард

Арман Царукян — Насрат Хакпараст
Брэд Таварес — Антонио Карлос Джуниор
Джулиана Пенья — Сара Макманн
Халил Раунтри мл. — Марчин Прахнио

Ранние прелимы

Эндрю Санчес — Махмуд Мурадов
Ник Лентц — Мовсар Евлоев
Амир Альбази — Жалгаз Жумагулов

Обсудить
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021