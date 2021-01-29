«Иди полировать туфли Конора, неудачник». Биспинг жёстко проехался по другу Макгрегора

Друг и спарринг-партнёр Конора Макгрегора Диллон Дэнис снова задирает других бойцов в соцсетях. На днях мишенями атлета из Bellator стали YouTube-блогер Джейк Пол и экс-чемпион Bellator и ONE Бен Аскрен, чей боксерский поединок запланирован на 17 апреля. Только вот общаться Дэнису в итоге пришлось с бывшим чемпионом UFC в среднем весе, а ныне – комментатором лиги Майклом Биспингом. Причем доводы Графа звучали гораздо интереснее и убедительнее, чем однотипные твиты приятеля Макгрегора.

В ответ на новость о поединке Аскрена и Пола Дэнис написал, что отлупил бы обоих по правилам бокса за один вечер. И тут, как говорится, не вынесла душа поэта… Биспинг не смог пройти мимо и ответил, что рассуждения о боксе блогера, борца и джитсера – это оскорбление бокса как такового.



Только этого и ожидавший Диллон незамедлительно посоветовал Графу «оставаться в комментаторской будке, где он будет в безопасности, иначе ему потребуется исправлять то, что он сделает с его вторым глазом в ринге». Напомним, что один глаз Майкла Биспинга – искусственный. А на днях он выложил фото из клинике, где восстанавливается после операции на шее.

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Биспинг же в ответ выдал не что иное, как правду-матку. «Громкие слова для непроверенного бойца. У тех двух – да, всего лишь двух бойцов, с которыми ты дрался, рекорды 2-5 и 2-4. Ради бога, заткнись и перестань позориться. И ещё: твой дебют был в 2018 году, а сейчас уже 2021, два боя за три года? Иди полировать туфли Конора, неудачник», – написал Граф.



Кажется, и вправду, что Макгрегор едва ли не единственный боец, о котором Дэнис отзывается хорошо. Собственно, Печально известный практически единственный, кто в мире ММА нормально относится к Дэнису. Диллон давно и гораздо больше известен своим острым языком, нежели достижениями в смешанных единоборствах. Проще назвать тех, кого он никогда не пытался задеть или оскорбить.



Из последних его выходок – высмеивание Хамзата Чимаева за его снятие с поединка в январе, обещания заставить сдаться Борза и Ислама Махачева, а также нокаутировать Хорхе Масвидаля. Заявлял он и о том, что сильнее Хабиба Нурмагомедова в грэпплинге.

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Только вот дерётся Дэнис в разы реже, чем разговаривает. И, как справедливо отметил Биспинг, пока что у него не было даже приличного соперника. И даже несмотря на то, что этот парень – хороший грэпплер, всё же первая ассоциация, которая приходит в голову при упоминании его имени – друг Конора. И этот друг работает с Макгрегором в зале. Результаты их совместного труда все мы отлично видим.

Между прочим, несколько лет назад Биспинг уже высказывался о Дэнисе. Тогда Майкл назвал Диллона «застиранной дешёвой версией Конора из секонд-хенда для нищебродов».



Граф тоже всегда умел говорить, и Дэнис со своими выпадами по сравнению с трэш-токингом Биспинга – просто школьник. Майкл и тут попал в яблочко. Вообще же Диллон Дэнис очень напоминает шакала Табаки из произведения «Маугли» Редьярда Киплинга. Этот персонаж был прихвостнем тигра Шерхана. Крайне недружелюбный, он разносил сплетни и постоянно пытался всех укусить. Кстати, в итоге Табаки был убит волком – брат Маугли сломал ему хребет.