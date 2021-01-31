Самая опасная дама в Bellator ищет соперницу. Сайборг больше некого бить?

Год назад одна из самых жёстких женщин в ММА Кристиана Жустину, более известная всем как Крис Сайборг, завоевала титул чемпионки Bellator в полулёгком весе. Сайборг разбила Джулию Бадд в четвёртом раунде и нанесла ей первое поражение в лиге. До появления в промоушене бразильянки для Бадд, которая трижды успешно защищала свой пояс, не видели по-настоящему серьёзных соперниц. Теперь та же ситуация вырисовывается уже относительно Жустину.



Сами Bellator на днях выложили в своём «Инстаграме» пост-вопрос: кто должен стать следующей оппоненткой Сайборг? Ниже были представлены три вероятные претендентки на титул, а также пустая карточка, подразумевающая кого-то ещё. Среди предполагаемых соперниц были названы всё та же Джулия Бадд, а ещё Шинейд Кавана и Лесли Смит. Но может ли на самом деле кто-то из них дать отпор Сайборг и отобрать у неё пояс?

Крис Сайборг не с кем драться. Реванш с Нуньес – единственный достойный вариант? Есть только две проблемы: Жустину выступает в Bellator и враждует с Даной Уайтом.

Самыми сомнительными вариантами видятся Кавана и Смит. Ирландка с рекордом 7-4 уже проигрывала и Арлин Бленкоу, которую в своём последнем бою задушила Сайборг, и Лесли Смит. В Bellator у Каваны по 4 победы и поражения и, хотя последние два поединка девушка выиграла, этого явно недостаточно, чтобы претендовать на титул, а особенно против Сайборг. Смит также проигрывала Бленкоу, а в 2016 году ещё в UFC в первом раунде её уничтожила сама Крис. Обеих девушек, увы, можно назвать лишь середнячками лиги и ММА в целом.



Остаётся лишь Джулия Бадд, и организация этого боя действительно будет иметь хоть какой-то смысл. Всё-таки в Bellator больше никто не мог одолеть канадку, да и вообще в своей карьере, помимо Сайборг, она проигрывала только Ронде Роузи и Аманде Нуньес ещё в Strikeforce. К тому же, с Крис она смогла продержаться до четвёртого раунда, а это уже прилично.



В качестве ещё одной вероятной соперницы бразильской чемпионки рассматривают Кэт Зингано. Хотя первое в карьере поражение от Роузи в 2015 году её заметно подкосило, в Bellator она дебютировала с победы, да и в целом пока не стоит списывать столь успешную некогда Альфу. Но, пожалуй, Кэт нужно провести ещё хотя бы пару боёв в лиге, прежде чем претендовать на титул.



Среди фантазий экспертов и фанатов также бродит вариант проведения боя Сайборг против непобеждённой чемпионки Professional Fighters League в лёгком весе Кайлы Харрисон. Девушку действительно считают одной из самых опасных в ММА, однако ещё в 2019 году она подписала с PFL контракт на несколько лет, и в ближайшее время её переход в Bellator маловероятен.



И, конечно, всем бы хотелось увидеть ещё один поединок Сайборг против Аманды Нуньес, которая нокаутировала великую и ужасную Крис за 51 секунду в UFC. Уже неоднократно появлялись слухи о возможном совместном турнире UFC и Bellator. Если такой ивент когда-то всё же состоится, то бой Сайборг – Нуньес однозначно будет в карде. Но этот поединок, во-первых, будет ещё не скоро, а во-вторых, он точно не станет титульным.