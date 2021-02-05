Боец пошёл в атаку и упал в нокаут. От больших проблем его спасла реакция судьи. Видео

Если бы рефери по итогам турнира тоже выписывали бонусы, то Мохамад Сулайман однозначно бы его получил.

Сингапурский промоушен ONE Championship снова порадовал поклонников пятничным турниром. Ивент Unbreakable III состоял всего из шести боёв, но посмотреть однозначно было на что. Первый же поединок завершился добиванием во втором раунде, а в следующем бою зрители увидели брутальный нокаут, дополненный блестящей работой рефери.

Пакистанец Ахмед Муджтаба с момента подписания в лигу чередовал победы и поражения. Однако у его соперника, индуса Рахула Раджу, дела обстояли хуже. Рекорд парня до поединка с пакистанцем по прозвищу Росомаха составлял 7-5. Муджтаба приложил все усилия, чтобы приблизить Раджу к одинаковому количеству побед и поражений, завершив бой уже в первом раунде.

Права на видео принадлежат ONE Championship. Ролик можно посмотреть на странице onechampionship в «Инстаграме»

В конце первой минуты поединка индус пошёл на пакистанца и очень широко замахнулся правой рукой. Муджтаба решил ответить таким же ударом, только, в отличие от Раджу, нанёс его с ювелирной точностью. Индус сложился пополам, а затем начал падать на спину. В момент полёта Росомаха ударил ещё раз, и Раджу оказался в глухом нокауте. Муджтаба хотел было нанести ещё один удар, но тут вмешался рефери.



Особенно стоит отметить здесь работу судьи Мохамада Сулаймана. Он бросился останавливать бой уже после второго удара пакистанца, а буквально перед третьим фактически сам полез под кулак бойца, не давая возможности продолжить атаку. В итоге рефери пришлось упасть на несчастного Раджу. Ярчайшая иллюстрация выражения «заслонить собственной грудью». Хочешь быть рефери — нужно быть готовым и к такому.